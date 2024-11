La periodista Bianca Silva lo hizo de nuevo: acertó el pronóstico preciso del 3-1 de Racing sobre Cruzeiro en la Copa Sudamericana

La periodista Bianca Silva volvió a acertar el pronóstico en la final de la Copa Sudamericana

La periodista que participa en el programa “La Jugada Perfecta”, que se emite por Fox Sports, predijo la final entre el cuadro argentino contra su par brasileño. Moroni Silva tituló como “Un nuevo capítulo de biancudamus”, a su sección de profecías que no deja de sorprender a todo el mundo por sus aciertos. “Más o menos, che”, fue el mensaje que dejó en su Instagram personal tras compartir el video.

“Para mí, Racing Club de Avellaneda va a meter dos goles en el primer tiempo. 2 a 0 se van a ir al descanso y después va a terminar el partido 3 a 1 ganando la Academia”, pronosticó. Y, en efecto, el conjunto albiceleste se fue al descanso con los goles de Agustín Martirena y Adrián Martínez, mientras que en el complemento marcaron Kaio Jorge y Roger Martínez. ¿El detalle? Racing había anotado un gol en la primera etapa que fue anulado. Sin embargo, en esta ocasión no se animó a tirar los nombres de los autores de los tantos de la final. “No, no los voy a decir. 3 a 1″, pronosticó.

El mensaje de Bianca Silva tras acertar el pronóstico de Racing-Cruzeiro

Anteriormente, el auge de sus predicciones sucedió en el partido entre Argentina y Bolivia por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas. Allí, lanzó una osada predicción que se cumplió al pie de la letra. “Van a gritar ‘es un escándalo, suspéndalo’. La selección argentina va a dar un show espectacular. Será un 6 a 0, con un hat-trick de Lionel Andrés Messi, por supuesto, goles de Lautaro y Julián y uno más de Rodrigo De Paul”.

En ese entonces, Bianca no solo adelantó el marcador final, sino que acertó en los goles de Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El único “error” fue el de Rodrigo De Paul, ya que el otro tanto lo firmó Thiago Almada. Ante la enorme repercusión que tuvo el video de su vaticinio en redes sociales, Moroni Silva explicó su fórmula en distintas entrevistas.

“Cuando iba 5-0 ya me iba acordando del pronóstico, estaba a un gol de que suceda casi todo. Fue un 6-0 que metí y estalló en las redes sociales. Sentía que podía demostrar acá en Argentina, con su gente, porque venía un poco criticada. Me vino el 6-0. Cuando hablo de la Selección por lo general me gusta investigar mucho, otros resultados los tiro porque me vienen, y no me interesan. Pero a la selección argentina por lo general la investigo: a Bolivia no le ganó por más de tres goles en los últimos partidos. No es que hay goleadas absolutas, pero como venía siendo criticada con que le habían encontrado la mano a la Scaloneta, dije acá tienen que venir a demostrar un carácter, por qué somos la mejor selección del mundo. Tienen que hacer un show espectacular. Y, al no tener al Dibu (Martínez), Rulli tampoco va a dejar que le hagan goles”, comentó sobre los argumentos detrás de su pronóstico en una nota con La Casa Streaming.

No obstante, aseguró que los aciertos de sus predicciones vienen de mucho tiempo antes, pero que el hecho de haber adivinado con tal exactitud el resultado y todos los goles de la selección argentina fue lo que causó el furor. “No es la primera vez. En mi programa pronosticamos los partidos, y tengo algunas. Pero podés meter un pleno de 1-0 ó 2-0, pero este es un montón. Creo que antes pegué un 6-0 de Brasil a Bolivia por Copa América, pero no fue tan viral como este, porque acá también fue con los goles”, comentó.

Tal fue su irrupción y viralización en las redes sociales a partir de sus aciertos, que se ganó el mote de “chica vidente” o “la bruja”. Sin embargo, aseguró que no le molestan estos apodos. “Me lo dicen tanto en la vida privada, que me lo digan en las redes… Cuando vi en tendencia la palabra bruja y era yo… Me pasa de pensar en alguien y al otro día verlo, o que me mande un mensaje. Soy muy esotérica, nunca me tiré las cartas, no le doy bola al horóscopo”, afirmó.