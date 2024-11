5 frases de Gago tras el triunfo de Boca ante Sarmiento: de la estadística que cortaron al “ideal” de equipo que pretende

Si bien Boca Juniors no jugó bien durante gran parte del partido ante Sarmiento de Junín, el triunfo por 2-0 logrado en el estadio Eva Perón fue muy celebrado porque le permitió al equipo cortar una racha de casi seis meses sin triunfos en condición de visitante por la Liga Profesional. Además, significó la segunda victoria al hilo en el ciclo de Fernando Gago, tras la última ante Godoy Cruz en La Bombonera, y con estos tres puntos sigue expectante de alcanzar la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos del año.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Gago enfatizó en la necesidad de ganar para consolidar la confianza del equipo y afianzar la idea de juego que quiere implementar. “Necesitamos ganar más que nada por una construcción que venimos haciendo”, afirmó el técnico, quien reconoció que el equipo mostró un rendimiento irregular, especialmente en los primeros 20 minutos del partido.

En el encuentro, Miguel Merentiel y Kevin Zenón fueron los encargados de anotar los goles que le dieron la victoria a Boca. Merentiel regresó a la titularidad después de tres partidos, mientras que Zenón volvió al campo tras recuperarse de una lesión, ingresando en el segundo tiempo. En ambos casos fue un acierto del entrenador al ponerlos. Sin embargo, la primera etapa no salió como lo esperaba y recién con los cambios en el complemento el equipo creció y comenzó a tener el dominio del juego. El DT explicó que buscó más profundidad con el uruguayo en la posición de remate y que el ex Unión de Santa Fe necesitaba minutos para recuperar confianza tras su lesión. “Es importantísimo recuperar a todos, necesito de todos”, afirmó.

“Me gustaría tratar de dominar el partido en los 90, tener el control y situaciones”, reconoció Gago, quien además analizó los errores cometidos durante el encuentro, señalando que la falta de tranquilidad en los últimos metros llevó al equipo a jugar de una manera que no deseaban. “En los primeros 20 minutos jugamos el partido que queríamos. En el complemento mejoramos, pero esto hay que mantenerlo por más tiempo”, pidió.

Finalmente, Pintita remarcó que lo más importante es seguir construyendo la idea de juego que desean implementar, independientemente de si se corta o no una racha negativa. “No me importa si se cortó o no la racha, pero sí los futbolistas necesitan confianza a partir de los resultados y una idea de juego que se sientan cómodos. Creemos que los futbolistas necesitan confianza a partir de los resultados, que entiendan el juego que planteo. A partir de ahí, que seamos competitivos cien por ciento”, concluyó el entrenador de Boca.

La próxima jornada para Boca Juniors será el miércoles 20 frente a Unión en La Bombonera, por la fecha 23 de la Liga Profesional. Para el Xeneize será fundamental volver a ganar y así achicar los seis puntos que lo separan de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025 por la tabla anual.