Fue campeón del mundo, lo juzgaron por violación y le ganó un juicio por 11 millones de dólares al Manchester City

Benjamin Mendy gana demanda contra Manchester City por salario retenido durante su suspensión. Photo: Peter Byrne/PA Wire/dpa

El futbolista Benjamin Mendy expresó su satisfacción luego de que un juez ordenara al Manchester City pagarle cerca de 8.5 millones de libras (casi 11 millones de dólares). La decisión judicial se dio tras un conflicto legal en el que el defensor demandó al club por la suspensión de su salario mensual de 500.000 libras (USD 645.000), después de que en agosto de 2021 fuera acusado de delitos sexuales y resultara detenido. Aunque finalmente fue absuelto de todos los cargos, el club dejó de abonarle su salario durante un periodo de 22 meses, lo que lo llevó a acudir a un tribunal laboral para buscar justicia.

La jueza Joanne Dunlop dictaminó que Mendy tiene derecho a recibir la mayor parte de su reclamo, que ascendía a 11 millones de libras (USD 14 millones) por deducciones indebidas de su salario. Sin embargo, durante cinco meses, Mendy estuvo en custodia debido a la violación de condiciones de fianza, período en el cual no tenía derecho a recibir pago. Esto ha dejado una suma pendiente de alrededor de 11 millones de dólares, aunque la cantidad exacta aún debe ser acordada entre los abogados del futbolista y el club.

En un comunicado emitido por Mendy después del fallo, el futbolista agradeció a su equipo legal y manifestó su esperanza de que los Ciudadanos cumplan con su obligación económica sin más demoras. “Tuve que esperar tres años por mi sueldo, estoy encantado con la decisión y espero sinceramente que el club haga lo correcto y pague las cantidades restantes, así como otras prometidas en el contrato, para poder finalmente dejar atrás esta difícil etapa de mi vida”, declaró.

Benjamin Mendy en el Manchester City (EFE/EPA/Shaun Botterill)

La Federación local suspendió a Mendy en agosto de 2021 tras su arresto y las acusaciones en su contra. A partir de septiembre de ese año, el Manchester City detuvo los pagos hasta el final de su contrato en junio de 2023. En enero de 2023, un jurado lo declaró no culpable de seis cargos de violación y uno de agresión sexual, aunque no lograron un veredicto sobre otro cargo de violación y uno de intento de violación. Estos últimos cargos fueron resueltos en un segundo juicio en julio, donde Mendy también fue encontrado no culpable.

Durante este tiempo de incertidumbre legal y profesional, Mendy contó con el respaldo de algunos de sus excompañeros de equipo, como Raheem Sterling, Bernardo Silva y Riyad Mahrez, quienes le prestaron dinero. Mendy, que fue parte integral de la exitosa plantilla del City que ganó varios títulos de la Premier League y del equipo francés campeón del mundo en 2018, se aferró al fútbol. Actualmente, Mendy juega en el Lorient, de la Ligue 2 francesa.

La situación financiera de Mendy se complicó tanto que se vio obligado a vender su mansión en Cheshire, valorada en 5.5 millones de dólares, para afrontar los gastos legales, facturas y el mantenimiento de sus obligaciones familiares mientras el club no le pagaba su salario en medio del proceso legal. Ahora está cerca de recibir parte de los salarios retenidos, aunque para la cifra definitiva falta el acuerdo con los abogados del campeón de la Premier League.