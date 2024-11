Javier Castrilli, personalidad destacada de CABA: el arbitraje actual, el recuerdo a Diego Maradona y y su visión de la política

Javier Castrilli, desde uno de los atriles de la Legislatura de la Ciudad (LegisCaba).

No fue un partido homenaje o de Primera División, donde su rigurosidad y apego al reglamento fueron su marca y estilo; pero sí se trató de un encuentro consagratorio. En la Legislatura porteña, el ex árbitro profesional e internacional, Javier Castrilli, fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito del Deporte. Y dialogó con Infobae, luego de recibir la distinción.

En el Salón Presidente Alfonsín, los presentes conocieron a un determinado Javier Castrilli, representado en diferentes etapas de su vida: “En lo personal significa la posibilidad de invitar a representantes de todas las etapas de mi vida, desde la más extrema niñez hasta nuestros días, pasando por ámbitos barriales, familiares y distintos empleos y ocupaciones que he desarrollado. Incluso la gestión pública, el estudio y la universidad. Esta posibilidad única no hay chance de que se vuelva a repetir”.

El arbitraje actual

“Cuando Ángel Norberto Coerezza, Humberto Dellacasa y Roberto Goicoechea, verdaderos próceres del arbitraje y del fútbol argentino, comenzaban sus charlas, nunca había un discurso que no tuviera la palabra honestidad. Y nunca existía una alocución que no hiciera referencia a la transparencia, a la rectitud, al cumplimiento de las normas y el respeto”, recordó Castrilli desde el atril, previo a recibir la distinción.

Con el paso de los años, su visión del referato actual no es para nada alentador y quedó lejos de aquellas palabras mencionadas: “Vivimos azorados el presente del arbitraje argentino y jamás pasó por nuestra cabeza alguna vez que íbamos a tener este presente, con una credibilidad tan esmerilada, tan afectada y tan perdida”.

“Estamos en presencia de árbitros que no son confiables por una multiplicidad de motivos, pero por sobre todas las cosas, porque un grupo muy importante de ellos fue usado para construir poder”, apuntó Castrilli. Y denunció que provienen de un sistema que, desde hace años, fue cooptando el arbitraje “hasta el punto de haber cooptado la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) a través de su representante, Federico Beligoy”.

- ¿Hay un responsable?

- Pablo Toviggino y obviamente (Claudio) Tapia. Son personas que vienen del 38-38 y todos sabemos lo que fue y ahora lo está viviendo el fútbol de Primera División. Hay árbitros que no llegaron por sus condiciones técnicas, sino por otras variables. Pero siempre lo ha sufrido el arbitraje del interior profundo de la Argentina y el periodismo especializado lo sabe. Nada uno de lo que pueda decir ahora, para la gente del interior es novedad. Uno ve hoy en día casi en tiempo real, en las redes, la reproducción de las imágenes de los desastres incalificables que cometen.

La célebre roja de Castrilli no solo abarca al desempeño y las faltas de los referís, sino que también incluye al VAR, al que determinó que “está contaminado por la corrupción” y que está sospechado y puesto en duda. “Muchas veces, a través de los videos y audios, nos pretenden hacer creer algo que estamos viendo, que es totalmente distinto a lo que explican. Y buscan una causa que justifique el despropósito”, declaró.

Javier Castrilli recibe la Declaración de Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte de la Ciudad (LegisCaba).

En contrapartida, el árbitro resaltó el uso que se le da al VAR en Europa, donde se informa “en forma celérica y rápida”, se resuelven situaciones y ayuda a la transparencia y la seguridad jurídica del juego. “Acá es imposible imaginar eso, al menos con esta conducción”, lamentó.

En cuanto al rol como juez en un partido de fútbol, determinó: “El árbitro está para darle a cada uno lo que corresponde y, cuando omite eso, está violando y transgrediendo la seguridad jurídica de un juego”.

“El referí no está para gobernar mediante DNU y no hace la ley, el árbitro debe respetar al legislador y cumplir con lo que está escrito, como cualquier funcionario público. Si deja de hacer es negligencia y si hace de más es un abuso de poder. El árbitro comete delitos deportivos, no haciendo o haciendo de más”, sentenció.

El Sheriff

El apodo del entrevistado siempre fue El Sheriff y, sin bien tuvo varios momentos destacados que argumentan ese sobrenombre, hubo dos que quedaron para la historia. El primero ocurrió en 1992, cuando en un partido entre River y Newell’s en el Monumental, echó a Oscar Acosta, Ángel Comizzo, Fabián Basualdo, Jorge Higuaín y Daniel Passarella, director técnico millonario.

El segundo hecho que lo tuvo como protagonista fue cuatro años después, en donde su apego al reglamento lo llevó a sacar a relucir su placa y, en consecuencia, a mostrarle la roja a nada más ni nada menos que a un ya consagrado Diego Armando Maradona, en un partido épico en el que Vélez Sarsfield le ganó 5 a 1 a Boca Juniors, en el José Amalfitani y con dos goles de José Luis Félix Chilavert. Tiempo después, el juez explicó los motivos de la expulsión.

Con el recuerdo fresco del reciente cumpleaños del astro argentino, Castrilli recordó al Diez: “Lo recuerdo como todos y cada uno de los muchachos que tuve suerte de dirigirlos y disfrutarlos, con placer la magia que creaban dentro del campo de juego”.

El Sheriff le muestra la tarjeta roja a Diego Maradona

“Son genios y talentosos en su disciplina, que había que sacarse el sombrero. Hacían las cosas tan fáciles, que uno los miraba y parecía que uno estaba en condiciones de hacerlo. Todos los que pasaron por mi memoria y yo pasé por la historia de ellos a través del arbitraje, siempre tienen un lugar muy importante en mis recuerdos”, confesó a Infobae.

En su alocución pública, Castrilli también rememoró al expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y exvicepresidente de la FIFA, Julio Humberto Grondona: “Siempre tuvo la idea de mantener la credibilidad del sistema fútbol en su conjunto, precisamente para tener una justicia supuestamente independiente y transparente”.

En ese sentido, puntualizó que, en 22 años de carrera, nadie le ordenó o sugirió que debía cobrar dentro de una cancha para perjudicar o beneficiar a determinado equipo. “Muchos presidentes, desde (Mauricio) Macri, (Alfredo) Davicce o (Fernando) Miele, en aquellos momentos fueron a pedir mi cabeza y Grondona no se las dio. Claro, necesitaba esa trasparencia para la gobernabilidad de ese sistema”.

Castrilli y la política

En 2011, Javier Castrilli aceptó el ofrecimiento del entonces precandidato presidencial por Peronismo Federal, Mario Das Neves, para ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Previamente, se desempeñó como funcionario del Gobierno nacional de entonces, al frente de la Subsecretaría de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos (SUBSEF), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Y luego también fue candidato a concejal por el partido bonaerense de La Matanza.

“Siempre que uno quiera cambiar la realidad que nos rodea y se presenten las condiciones, uno tiene que decir presente, siempre lo interpreté de esa manera”, remarcó también el ex director Provincial de Deportes Federados de la Provincia. Y calificó que la política es “el canal y el medio” para hacer cosas y mejorarle la calidad de vida a la gente, pero que no es el fin.

Y concluyó: “Hay que involucrarse y participar, si no le seguimos dejando la posta a gente que estamos ya cansados de ver, que han pasado por puestos del ejecutivo y han demostrado, no sirven, no quieren, no saben o no pueden”.