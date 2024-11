Le revocaron la prisión preventiva al ex futbolista Jorge Valdivia en la causa por violación: cumplirá arresto domiciliario

El futbolista chileno Jorge Valdivia le revocaron la prisión domiciliaria y quedará en arresto domiciliario.

En la tarde del lunes, el tribunal chileno revocó la prisión preventiva del ex futbolista Jorge Valdivia y quedará en arresto domiciliario en Santiago de Chile mientras culmina la investigación a su imputación por violación. La decisión fue determinada por la Corte de Apelaciones de Santiago que le otorgó arresto domiciliario nocturno.

El ex mediocampista que formó parte de la “Generación Dorada” de la selección de Chile dejará la cárcel con esta medida cautelar de menor intensidad que incluye arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, según información entregada por la fiscal Pamela Valdés.

La resolución corresponde al dictamen emitido el 22 de octubre por la primera denuncia de abuso sexual en su contra, pero el ex futbolista de Colo Colo y Palmeiras afronta una segunda acusación presentada al día siguiente por otra mujer y que se unió a esta causa, por lo que se podría realizar una reformalización que aún no tiene fecha.

El ahora comentarista deportivo en radio y televisión fue acusado de abuso sexual por una mujer tatuadora, quien aseguró que luego de reunirse en un restaurante donde bebieron alcohol fueron a su casa y se despertó a la mañana siguiente con dolor vaginal y sin recordar lo sucedido.

La segunda querella la presentó una mujer que tuvo una cita con Valdivia en un restaurante, luego fueron a un local nocturno y terminaron en el departamento del ex futbolista. La denunciante declaró haber sido “drogada” para tener relaciones sexuales porque no recuerda lo ocurrido. La investigación en curso tiene un plazo de 90 días, tras lo cual la defensa se prepara para el juicio oral.

“Acá ya existiría una reiteración de esto y por ende podríamos plantear nuevamente la prisión preventiva. Estos delitos, en el fondo, deben ser ganados en el juicio oral y eso es lo que nosotros continuaremos porque tenemos la convicción de que efectivamente los hechos por los cuales fue formalizado fueron por un delito de violación”, sostuvo la fiscal Valdés, según reseñaron medios locales.

La abogada defensora del ex volante, Paula Vial, expresó que se encuentran “muy conformes” con el fallo dictaminado. Valdivia será liberado en la tarde de este lunes luego de pasar 13 días en un centro penitenciario de Rancagua, ubicado a 91 kilómetros de la capital chilena.

El futbolista chileno Jorge Valdivia fue un destacado miembro de la "Generación Dorada". (REUTERS/Leonardo Benassatto)

Además, la defensora del “Mago” agregó lo siguiente: “Nosotros entendemos que no están los elementos para considerar que podamos estar en presencia de un delito de violación en los términos planteados por el Ministerio Público”. A su vez considera razonables las medidas cautelares debido a que la investigación continúa, y abogó por “la inocencia de su defendido”.

El hermano de Valdivia, Claudio, se presentó en el Tribunal a la espera de la decisión y dialogó con los medios locales y aseguró estar “satisfecho, contentísimo, feliz”. Y señaló: “Dimos el primer paso. O sea, esto era lo más importante”.

Daniela Aránguiz, ex esposa y madre de sus hijos junto al “Mago”, se refirió al tema en el programa Only Fama: “Siento que tengo que ser más fuerte, para poder sostenerlos a ellos. Cualquier cosa que le afecta a mis hijos inevitablemente me va a afectar a mí”.

“No me quiero ver involucrada en un tema que está siendo tratado por la justicia. Son temas muy personales... Esto está en manos de la justicia y así debe ser”, dijo, además de expresar que preferiría no ahondar más en el tema porque “es causar más daño del que ya existe”.