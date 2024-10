La situación de Cristian Medina en Boca Juniors tras haberse negado a jugar en Copa Argentina

Gago definirá qué hará con Cristian Medina en Boca

La noticia sacudió a todos por haberse originado horas antes de un partido trascendental como lo fue el de los cuartos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia La Plata en Rosario. Que algún futbolista reciba sanción disciplinaria, como había pasado con Chiquito Romero tras el cruce con los hinchas en el Superclásico ante River, es algo relativamente normal. Pero que un jugador se niegue a salir al campo de juego para integrar una formación, como el caso de Cristian Medina, sorprendió a propios y ajenos. Ahora es Fernando Gago el que debe decidir qué hará con el mediocampista.

Leandro Brey, con los cuatro penales atajados de forma consecutiva, le dio el pase a semifinales a Boca y apagó el que pudo haber sido un incendio mayor. La victoria hizo que la actitud de Medina quedara en un segundo plano, aunque los hinchas quedaron disgustados con sus formas, al igual que la dirigencia y el cuerpo técnico, más allá de que el entrenador maquilló su malestar en conferencia de prensa.

“Él me manifestó que existe la posibilidad de que tenga una transferencia. Yo tengo muy pocos días en el club, lo entendí desde el lugar de futbolista, en cuanto a irse a Europa y que es su sueño. Ahora, hay momentos para las situaciones. Quedan tres meses de mercado todavía, pueden pasar muchas cosas. Yo voy a contar con los jugadores que estén comprometidos al 100 por ciento. No lo digo por Cristian, que no está comprometido, al contrario. Es una situación particular. Son situaciones en las que está bueno que se le enseñen, que aprenda. Tengo mi opinión, lo hablé con él personalmente y decidí que no esté disponible”, fue lo que expresó Gago en conferencia tras la clasificación ante Gimnasia.

Gago quiere al grupo comprometido al 100% y dejará de lado a los futbolistas que no tengan compromiso

Según pudo averiguar Infobae, el Consejo de Fútbol no se entrometerá ni bajará línea a Gago. Será el DT quien defina los pasos a seguir con Medina, que finalmente firmó planilla frente a Gimnasia en Rosario y estuvo entre los suplentes, aunque la idea del cuerpo técnico a principios de semana era que estuviera desde el arranque. Ahora, de cara al choque de mañana ante Deportivo Riestra en la Bombonera, habrá que esperar por la convocatoria y el domingo se sabrá cómo reacciona el público ante su hipotética presencia, al igual que la de Chiquito Romero, quien retornará al Alberto J. Armando luego de increpar a los plateístas en el Superclásico.

A Gago, con apenas unos días en el club como técnico, le explotó una situación inesperada que le causó incomodidad. Pero ahora tiene que resolver y se guiará por lo que manifestó ante la prensa: solo contará con los jugadores que estén comprometidos al 100% y, la actitud que tomó Medina hace unos días, es lo diametralmente opuesto. Ahora el Negro tendrá que remar desde atrás para ganar la consideración de su flamante entrenador y así soñar con marcharse a Europa vía transferencia con algo de rodaje.

En qué estado se encuentra la negociación con Fenerbahçe

Los turcos ofrecieron alrededor de 15 millones de dólares por Cristian Medina, aunque con una forma de pago que no convence a la directiva boquense. ¿En qué consiste la propuesta? Al momento de firmar (en el inicio del próximo mercado), desembolsarían 2.800.000 dólares. Pero la primera cuota del resto de la transacción la abonarían recién en abril de 2026 y, la segunda, en octubre. Es decir que Boca, a fines de 2026, recién habría cobrado poco más de 6 millones de dólares del total de los 15M.

Además, unos 5 millones de dólares del total de los 15M serían cobrados por el Xeneize a medida que el jugador cumpla determinados objetivos: un millón tras su primer partido como titular, otro a los 15 partidos jugados, otro a los 30 y finalmente por salir campeón de la liga turca y clasificarse a la Champions League.

En resumen, Boca recién cobraría con seguridad poco más de 8 millones de dólares en el año 2027 (descontando los impuestos de los 10M iniciales) y quedarían pendientes los 5M en variables, de los cuales entienden que el ítem más seguro a cobrar es el del primer partido como titular. El Consejo de Fútbol confía en que la operación llegará a buen puerto de acá a fin de año y que el futbolista será transferido, aunque tendrán que limar detalles respecto a la forma de pago porque, de lo contrario, la tratativa se puede estancar.