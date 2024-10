8 frases de Messi tras su noche mágica ante Bolivia: del sorprendente elogio a Nico Paz al por qué se siente “un pibe” en la Selección

La palabra de Lionel Messi luego del partido de Argentina vs Bolivia

Una noche difícil de olvidar. Lionel Messi tuvo una actuación digna de reverencia con la anotación de tres goles y dos asistencias en la apabullante victoria por 6-0 ante Bolivia en el Estadio Monumental por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En charla con TyC Sports, el mejor jugador del mundo se mostró agradecido por el cariño del público y la excelente camaradería en el plantel de la Albiceleste: “Disfruto de esto, soy feliz donde estoy, con mis compañeros a pesar de la edad, cuando estoy acá parezco un pibe porque me siento cómodo con el plantel y dentro de la cancha, mientras vea que me siento bien y puedo ayudar al equipo y rendir como pretendo, seguiremos disfrutando”.

“Es muy lindo venir acá, sentir el cariño. Emociona la gente cómo grita mi nombre, de todos. El momento que venimos pasando hace años, la conexión con la gente, disfrutamos todo. Nos encanta estar acá y jugar en Argentina con toda esta gente, feliz por eso y el triunfo también”, añadió el jugador de 37 años.

Más adelante, evitó referirse a su futuro en la Selección con el horizonte puesto en el Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México: “Vengo repitiendo, no me puse ni fecha ni plazos, simplemente disfrutar de todo esto, me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente, porque sé que pueden llegar a ser los últimos”.

En consonancia, se mostró enfocado en el cierre del calendario, que lo tendrá en los Playoffs de la MLS con el Inter Miami y en la última doble fecha de las Eliminatorias con la Argentina a jugarse en noviembre: “Me queda el final de temporada, empezar el año, hacer una buena pretemporada, que el año pasado no la tuve, porque tuvimos muchos viajes de un lado a otro, que era lo que necesitaba el club en ese momento, pero no fue una buena pretemporada, estaba con la cabeza pensando en la copa también y por ahí me cuidé de más, y eso a veces es peor. Quiero terminar bien el año y ojalá se nos dé el objetivo también ahí. Voy paso a paso y disfruto el día a día”.

Además, le mandó un caluroso mensaje a Valentín Carboni, quien sufrió un esguince de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante una práctica con la Celeste y Blanca: “Se nos lesionó Carboni, le mando todo el apoyo. Un abrazo muy grande de todo el plantel”. Acto seguido, elogió a Nico Paz tras su bautismo en la Mayor: “Tiene muchísima calidad y es muy joven, entiende mucho el juego. Está con un entrenador que lo conozco y quiero muchísimo (Cesc Fàbregas, en el Como de Italia)”.

En ese sentido, Messi se refirió a la particularidad de que Paz nació pocos días antes de que Leo debute de manera oficial en el Barcelona: “Es una locura, más allá de la edad, es un jugador que tiene una cabeza impresionante. Por eso está donde está, ojalá siga creciendo y nosotros lo podamos ayudar como lo hizo hoy, que tuvo minutos y disfrutó. En este equipo lo va a sentir, tiene mucha calidad”.

Por último, el 10 de la selección argentina fue consultado sobre aquella derrota en La Paz por 6-1 con Diego Maradona como entrenador y descartó haberse tomado revancha de ese resultado: “No cerré una herida, fue hace mucho tiempo eso, fue en otro momento donde fue una etapa dura para nosotros, duro por el resultado, pero nosotros al siguiente fin de semana siempre teníamos revancha, nunca nos quedamos con eso más allá que eso dolió y fue feo para Argentina, pero tantos años después la verdad que ni me acordaba de eso. Fue una etapa dura que la supimos pasar en ese momento”.

Ahora, Lionel Messi retornará a los Estados Unidos para encarar el último duelo de la Temporada Regular de la MLS con el Inter Miami. El encuentro tendrá lugar este sábado desde las 19 (hora argentina) ante New England Revolution.