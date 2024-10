“Tal vez les falte el respeto a Maradona y Pelé”: la reflexión de Guardiola para explicar por qué cree que Messi “es el mejor de la historia”

Imagen de archico del entrenador Pep Guardiola (c) y el futbolista Lionel Messi (d), en un parido la Liga de Campeones. EFE/Tobias Hase

La mejor versión de Lionel Messi se vio en el Barcelona, cuando Pep Guardiola estuvo al frente de uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Aquel conjunto catalán quedó en la memoria colectiva como uno de los elencos imbatibles que se asemeja al seleccionado brasileño del Mundial que organizó México en 1970, la Naranja Mecánica que marcó una era con Países Bajos o el Inter de José Mourinho (por citar algunos ejemplos).

Por lo tanto, cuando el legendario estratega catalán le consultan sobre quién fue el mejor futbolista de toda la historia, el actual entrenador del Manchester City no lo duda: “Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Quizá le estoy faltando el respeto a Pelé y Maradona, pero no puedo imaginarme a nadie como Messi, con su consistencia. Es único”, analizó el DT con pasado en el Blaugrana cuando fue invitado al programa televisivo Che Tempo Che Fa de Italia. Y en sus argumentos, detalló: “Yo veía a ese chico entrenar todos los días y jugar cada tres días de una manera increíble. Cuando lo ves así de cerca, te das cuenta de lo que realmente es. Tenemos suerte de poder admirarlo. Es una gran belleza”.

El entrenador también se refirió a la salida de Txiki Begiristain, quien dejó su cargo de director deportivo del Manchester City y puso en duda la continuidad del DT en los Citizens, aunque evitó elaborar especulaciones sobre lo que sucederá a lo largo de la presente temporada. No es un dato menor que el contrato del ex entrenador del Bayern Múnich finalice cuando concluya la Premier League. “No voy a hablar de este tema, cuando pase, pasará”, deslizó.

El futuro de Guardiola puede estar ligado al juicio por los 115 cargos financieros de los que la Premier League acusa al City, y cuyo veredicto se conocerá a principios de 2025. Este aspecto ha sido aclarado por diversas fuentes dentro del club. Begiristain asumió su rol en octubre de 2012 y desde entonces ha sido crucial en la exitosa trayectoria de los Ciudadanos, especialmente bajo la dirección de Pep Guardiola. Durante este periodo, el City ha logrado una dominación casi completa de la Premier League, ganando seis de las últimas siete ligas. “La idea de Begiristain era retirarse a la edad de 55 años, pero su fuerte implicación en el proyecto junto a Guardiola lo llevó a extender su permanencia”, explicó The Athletic.

Con relación a su metodología, detalló que, con el paso de los años, minimizó la cantidad de videos o tiempo empleado en la preparación de los partidos. “Cuando era más joven, mucho más que ahora. Soy más vago, ja”, se sinceró. Y completó: “Creo que veo lo suficientemente bien como para entender lo que los oponentes quieren hacer y tratar de elegir el plan correcto para mostrárselo a mis jugadores para convencerlos de lo que hacen, que entiendan y traten de vencer”.

Esa planificación contiene un aspecto a tener en cuenta: “En cambio, si me enfrento a un oponente nuevo en Champions, por ejemplo, veo muchos más videos que si, por ejemplo, me enfrento al Arsenal, ya que conozco a Mikel (Arteta) de hace 4-5 años, o con el Liverpool, con Jürgen (Klopp), hacía falta que lo viese menos. Ahora es diferente (Arne Slot asumió en ese club a partir de esta temporada)”. Una vez que tengo pensada la alineación, simplemente duermo como un bebé. Cuando todavía estoy preocupado o con dudas, tengo problemas para dormir”, completó.

Por otro lado, el español destacó la notable trayectoria de Andrés Iniesta, quien se retiró recientemente de la práctica profesional a los 40 años, luego de marcar una época en el Culé y la selección ibérica. “Teníamos un punto de seis, estábamos casi en zona de descenso, y Andrés me dijo: Vamos por el buen camino, la gente está contenta y todo saldrá bien. Me dio un chute de energía para seguir y se lo agradeceré siempre”, recordó.