El llamativo look con el que De Paul se sumó a la Selección: los comentarios de los hinchas y la coincidencia con Messi

El look de Rodrigo De Paul al arribar a la concentración de Argentina (@AFA)

Los futbolistas citados por Lionel Scaloni se van sumando de a poco a la concentración en Miami de cara a la doble fecha FIFA, en dónde Argentina jugará contra Venezuela de visitante y Bolivia de local en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. Rodrigo De Paul, como de costumbre en cada una de sus llegadas, acaparó todos los flashes de las cámaras con un nuevo look llamativo el que predominó el color blanco y los detalles rojos.

El mediocampista arribó a los Estados Unidos desde España y llegó con un outfit fiel a su estilo. El oversize como distintivo principal -demarca la ropa ancha y más grande que su contextura- ya es una costumbre en la vestimenta del volante. A esto, le agregó un bolso rojo con detalles en blanco que combinaban con su remera y su bermuda y una valija que brillaba por su color plateado. Al mismo tiempo, le sumó otros accesorios como un reloj dorado, que pegaba con el bolso, y una cadena colgando de su cuello. En esta ocasión se lo vio usando una gorra en su cabeza, tapado su corte de pelo que también suele generar furor.

“Pero que facha la De Paul”, acompañado por un emoji enamorado respondieron en las redes los fanáticos de la selección. El ex Racing ya acostumbró a las personas con su vestimenta y, es tal la expectativa y el revuelo que causó a partir de su forma de mostrarse ante las cámaras que sus fans esperan con ansías el momento el que el futbolista de Atlético de Madrid se baja le avión y camina por la pasarela. Otros de los internautas hizo alusión a la valija del futbolista, a la “facha” de los jugadores y al bolso idéntico de De Paul con el de Messi: “¿se compran una maleta para cada viaje o cómo es la cosa?”, “Pero la facha que maneja la Scaloneta”, “que pinta la de los campeones del mundo”, “De Paul tiene el mismo bolso que Messi en rojo.... En cualquier momento se busca una mujer que se llame Antonela”, “Rodri con el bolso igual q Leo, seguro lo compraron en un 2X1 😂😂es lo más 😍😍”.

El outfit que había utilizado Rodrigo De Paul en la última convocatoria de la Selección Argentina

“Realmente amo la moda, pero no solo comprar cosas. Este es un mundo que me atrae auténticamente. Muchos de mis looks actuales son consecuencia directa de mi estado de ánimo, del clima o incluso del momento concreto que estoy pasando. Siempre estoy buscando referencias”, confesó el futbolista en una entrevista con la revista online Highsnobiety, con la que se sacó una serie de fotografías.

El oriundo de Avellaneda no fue el único que acaparó los flashes con su llegada, sino que un rato antes de su arribo los fotógrafos tuvieron trabajo con la llegada de Lionel Messi. El capitán de la albiceleste está de vuelta en el equipo, tras perderse la última convocatoria por las molestias que arrastraba en su tobillo, y llegó al hotel acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo.