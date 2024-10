La palabra de Cavani tras renovar su contrato: “Me voy a retirar en Boca”

La foto oficial de Edinson Cavani a la hora de extender su vínculo con Boca hasta 2026 (@ECavaniOfficial)

Las flechas del Matador seguirán volando a lo largo de La Bombonera hasta finales del año de 2026, ya que Edinson Cavani extendió su vínculo que terminaba en diciembre y seguirá vistiendo la camiseta de Boca Juniors. Aunque el mundo azul y amarillo sigue a la expectativa de concretar un nuevo director técnico, el Consejo de Fútbol se aseguró la continuidad del uruguayo que habló por primera vez tras volcar la tinta sobre el papel. Al mismo tiempo, posteó un mensaje en las redes para los hinchas a las 2:26 de la madrugada.

A pesar de las revulsivas semanas para Boca, con la seguidilla de derrotas que derivó en la partida de Diego Martínez del banco, seguida de las confusas declaraciones de Fernando Gago sobre su posible llegada al club y el nuevo proyecto para remodelar el estadio Alberto José Armando, la renovación del contrato del atacante de Uruguay fue una bocanada de aire fresco para el cuadro de la Ribera y una noticia tranquilizadora de cara al armado del plantel del próximo año.

Cavani terminaba su vínculo con el Xeneize dentro de tres meses, es por eso que el tiempo apremiaba para su renovación. Ahora, sellada su continuidad hasta 2026, el oriundo de Salto redobló la apuesta acerca de su estadía en la Argentina. “Me voy a retirar en Boca. Siempre dije que quería volver cerca de mi casa cuando estuviera bien para jugar”, fueron las contundentes frases del futbolista con el Canal de Boca.

Edinson Cavani firmó su nuevo contrato en Boca hasta diciembre de 2026 (@BocaJrsOficial)

“He vivido en lo que va de estos 14 meses cosas increíbles con este club. Y las ganas de lograr cosas, ganar cosas acá, están intactas. Gracias por todo lo que me dan. Por lo que me dieron desde el primer día que me tocó llegar, incluso antes de venir ya me lo demostraban. Me voy a entregar al máximo desde donde me toque”. aseguró el número diez. A esto, le sumó que el único sueño que le queda por cumplir con la casaca azul y oro es el de levantar un título: “Fue uno de los grandes objetivos que me puse desde que llegué al club. Me duele no poder haberlo conseguido todavía”.

A estas declaraciones con el medio oficial de la institución, le sumó un sentido mensaje en la red social de X (antes llamado Twitter) para los hinchas de Boca. ¿Lo llamativo del posteo? Lo subió a las 2:26 de la madrugada, algo que llamó la atención de los usuarios que divisaron la publicación en el momento. “Es un orgullo para mí seguir defendiendo esta camiseta, lo único que puedo asegurar es que hasta el último día lo intentaré y lo volveré a intentar las veces que sea necesario. VAMO BOCAAA”, expresó.

El posteo en X de Edinson Cavani a altas horas de la noche

Con más de un año vistiendo la camiseta de Boca, Cavani seguirá en la institución y en busca de aumentar su cuota goleadora, ya que lleva 20 goles marcados en los 40 partidos que disputó. Aunque 17 de los tantos fueron convertidos en la actual temporada, sacando a relucir las condiciones físicas y técnicas en las que se encuentra. Al mismo tiempo, el uruguayo puso en la balanza las metas que tiene en mente y cuáles fueron las principales motivaciones para extender su contrato.

El ex delantero del PSG, Napoli, Valencia, Palermo y Manchester United está cómodo viviendo en la Argentina pero siempre exigió un proyecto futbolístico ambicioso al margen de los términos económicos del contrato. A su vez, se suma la motivación principal de disputar el Súper Mundial de Clubes, pero además quiere revancha en la Copa Libertadores. Cavani quedó con la espina clavada con la definición perdida contra Fluminense en el Maracaná, en la que el Xeneize cayó por 2 a 1 en el 2023. Dicho encuentro quedó marcado en el espíritu del Matador y quiere sanar la herida con el trofeo entre sus brazos.

Lo próximo que se le viene al delantero es afrontar la fecha 17 de la Liga Profesional, cuando Boca reciba a Argentinos Juniors en su casa con Mariano Herrón como técnico interino. El parón por fecha FIFA en la que se disputarán las Eliminatorias Sudamericanas pueden ser claves para el cuadro de La Ribera, ya que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol esperan cerrar a un nuevo entrenador para el equipo y conseguir su máximo objetivo: clasificar a la próxima Copa Libertadores del año 2025, vía tabla anual o por Copa Argentina.