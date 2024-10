El ataque de furia y expulsión de Facundo Campazzo en el debut del Real Madrid en la Euroliga

El ataque de furia de Facundo Campazzo

El estreno del Real Madrid en la Euroliga tuvo tuvo un desenlace inesperado en la primera jornada del certamen europeo. El base argentino Facundo Campazzo fue expulsado en la ajustada derrota del Merengue por 97-89 ante el Bayern Múnich, en un partido que finalizó con polémica y frustración para el cordobés.

El Real Madrid visitó el Sap Garden de Múnich con la ilusión de comenzar su camino en la Euroliga con una victoria. Sin embargo, el equipo español se encontró con un Bayern Múnich sólido que, apoyado en la efectividad de Johannes Voigtmann, Shabazz Napier y Andreas Obst, tomó la iniciativa desde el arranque del juego y se mantuvo al frente durante gran parte del encuentro.

Con 19 puntos y 9 asistencias, Campazzo fue el mejor de los suyos, pero su sobresaliente actuación se vio eclipsada en los segundos finales. El Real Madrid se encontraba a tres puntos del empate, cuando el ex jugador de los Denver Nuggets intentó un triple que no ingresó en el aro. Inmediatamente, el cordobés reclamó una falta a su defensor, que los árbitros no sancionaron, desatando la ira del base. El argentino protestó airadamente y tuvo que ser contenido por su compañero Serge Ibaka para evitar que la situación pasara a mayores.

Los árbitros, inmutables ante los reclamos, le señalaron dos faltas técnicas consecutivas, decretando así su expulsión del partido cuando restaban apenas ocho segundos para el final. A pesar de los intentos de Campazzo por mantenerse en calma, las imágenes mostraron su frustración y enojo, gesticulando de manera efusiva contra los colegiados mientras abandonaba la cancha.

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, intentó quitarle dramatismo al incidente. “No he visto el video después del partido, pero es una situación de partido. Los árbitros hicieron un buen trabajo y probablemente no vieron la falta. Necesitamos estar centrados en nuestro equipo, mejorar mucho nuestra defensa y saber manejar el partido cuando vamos ganando por diez puntos”, reflexionó tras la dura derrota en Baviera.

Más allá del episodio que protagonizó Campazzo, el Real Madrid mostró nuevamente ciertas carencias que han marcado su arranque de temporada. Tras perder la final de la Supercopa ante el Unicaja y ser sorprendido por el recién ascendido Leyma Coruña en la ACB, los dirigidos por Chus Mateo volvieron a tropezar. Pese a que el equipo merengue logró remontar en varias oportunidades y llegar a un apretado final, no pudo capitalizar sus oportunidades, y la falta de precisión en el cierre del partido fue determinante para que los alemanes sellaran su victoria.

El Bayern, que llegó a tener una ventaja de 11 puntos, supo administrar sus ataques y aprovechar las desconcentraciones defensivas del Madrid, especialmente en el último cuarto, donde encajaron una veintena de puntos en apenas cinco minutos. La explosividad de Campazzo mantuvo a flote a los blancos, pero la falta de alternativas ofensivas, sumada a la ausencia de su referente defensivo Edy Tavares durante gran parte del encuentro, terminó pesando en el desenlace.

Ahora, el Real Madrid deberá corregir errores y prepararse para un camino largo y exigente en la Euroliga, con la mira puesta en llegar a la ‘Final Four’. La temprana expulsión de Campazzo podría traer consecuencias disciplinarias, dependiendo de lo que refleje el informe arbitral.