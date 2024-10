Revelaron detalles de la muerte de una ciclista de 18 años que sufrió una misteriosa caída en medio de la competencia

La suiza Muriel Furrer murió durante el Mundial junior de ruta que se realizó en Zurich (Maxime Schmid/Keystone via AP, File)

El mundo del ciclismo sufrió un duro impacto por la muerte de Muriel Furrer, una ciclista de 18 años que falleció el pasado 26 de septiembre en medio de una competencia del Mundial junior que se realizó en la ciudad de Zurich, Suiza, donde la deportista era oriunda. Durante las últimas horas, se confirmaron detalles de lo que ocurrió durante la competencia.

Según revelaron fuentes del caso, Furrer sufrió un trágico accidente mientras competía en una carrera de ciclismo ruta. La joven padeció una “grave lesión en la cabeza” y, a pesar de ser trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital de la zona, falleció un día después.

Se conoció que la ciclista suiza competía en condiciones extremadamente difíciles cuando sucedió la caída. Es más, fuertes lluvias provocaron que la carretera estuviera resbaladiza. Esto provocó que Muriel perdiera el control al tomar una curva a la izquierda en descenso. Las autoridades locales confirmaron que el accidente ocurrió en una zona cerca del caserío de Schmalzgrueb, en Kusnacht, y que Furrer sufrió un traumatismo craneoencefálico grave.

Más allá del accidente, hubo críticas sobre el tiempo que tomó encontrar el cuerpo después del accidente. Según el medio suizo Blick, los organizadores tardaron unos 90 minutos en localizar a la ciclista. La revista Canadian Cycling aportó que Furrer fue vista “inconsciente en un área boscosa por un oficial después de que la carrera había terminado”.

Muriel Furrer, ciclista suiza. (Unión Ciclista Internacional)

Más detalles revelados por la publicación especializada indican que el tratamiento médico en el lugar y la logística para el traslado también fueron complicados. Tomó una hora más para que el helicóptero partiera hacia el hospital, aunque el camino solo duró tres minutos. Esta demora ha generado un profundo descontento entre los aficionados al ciclismo. Uno de ellos declaró: “Tan triste, tantas fallas de seguridad”, mientras otro cuestionó: “¿Cómo es que nadie notó que faltaba una ciclista?”.

El director deportivo del Mundial de ciclismo Olivier Senn no pudo brindar detalles de cómo sucedió el hecho que terminó con la muerte de la joven ciclista: “No sé cómo ocurrió el accidente, ni el lugar exacto. Sabemos dónde encontraron a Muriel, pero no sabemos exactamente cómo es la escena del accidente. Lo que todos saben y es cierto: el accidente ocurrió en la bajada del bosque en las afueras de Küsnacht”, expresó.

Tras la muerte, Swiss Cycling rindió homenaje a Furrer con un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Nuestros corazones están rotos, no tenemos palabras. Es con un corazón pesado y una tristeza infinita que tenemos que despedirnos de Muriel Furrer hoy. Estamos perdiendo a una joven cálida y maravillosa que siempre tenía una sonrisa en su rostro. No hay entendimiento, sólo dolor y tristeza. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos y su familia, quienes solicitaron respetar su privacidad en este momento increíblemente difícil”, indicaron.

Los encargados de anunciar de manera oficial el fallecimiento de Furrer fue la UCI, la entidad que rige los destinos del ciclismo en el deporte mundial. “Con gran tristeza, la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Comité Organizador de los Campeonatos del Mundo de Ruta y Paraciclismo en Ruta UCI 2024 en Zúrich (Suiza) conocieron hoy la trágica noticia del fallecimiento de la joven ciclista suiza Muriel Furrer. Con el fallecimiento de Muriel Furrer, la comunidad ciclista internacional pierde a una ciclista con un brillante futuro por delante. La ciclista de 18 años sufrió una fuerte caída ayer, jueves 26 de septiembre, durante la carrera femenina júnior en ruta, y sufrió un grave traumatismo craneoencefálico antes de ser trasladada en helicóptero al hospital en estado muy crítico. Muriel Furrer lamentablemente falleció hoy en el Hospital Universitario de Zurich”, informaron en un comunicado.

“La UCI y el Comité Organizador de los Campeonatos del Mundo de Ruta y Paraciclismo de Ruta UCI 2024 ofrecen su más sentido pésame a la familia, los amigos y la Federación Suiza de Ciclismo de Muriel Furrer. La familia de Muriel Furrer pide que se respete su privacidad en este momento tan doloroso”, agregaron en el final del reporte.

El homenaje del público para Furrer urante el Mundial junior (REUTERS/Denis Balibouse)