Venus Williams sorprendió al contar detalles de la enfermedad que la afectó en sus mejores años: “Tuve todo tipo de síntomas”

Venus Williams saltó al puesto número uno del ranking en febrero 2002 (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

Venus Williams reveló detalles de su lucha contra el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que la llevó a cambiar completamente su rutina alimenticia y de vida para poder continuar con su carrera exitosa en el tenis profesional. La ex número uno del mundo, quien ha ganado siete Grand Slam, explicó que fue diagnosticada en 2011, tras pasar siete años sin saber qué causaba su fatiga crónica y dolor articular.

Pese a ello, en la primera década de 2000 tuvo sus mejores temporadas en su carrera profesional. “Tardaron 7 años en diagnosticarme. No estaba alcanzando mi máximo potencial y no sabía por qué. ¿Estaba trabajando demasiado? ¿Qué estaba haciendo mal? Eso pasa factura y no es fácil salir a la calle cuando no tienes mucho que dar. Por eso, cuando me diagnosticaron, pensé que era un alivio, que no estaba loca”, recordó la estadounidense en una entrevista con Harper’s Bazaar.

“Tenía todo tipo de síntomas, fue algo muy desafiante como atleta. Cuando te caes, te golpeas tan fuerte que no puedes levantarte, literalmente. Pero aun así me levanté, porque tenía que hacerlo. Estar en la cama no es divertido. No hay sustituto para estar bien. Tuve que cambiar todo mi ritmo”, relató.

El síndrome de Sjögren es un trastorno en el cual el sistema inmunitario ataca por error las células y tejidos del cuerpo. Si bien es conocido por causar sequedad en los ojos y la boca, también puede provocar síntomas debilitantes como dolor articular, inflamación de las glándulas salivales, tos seca persistente y una intensa fatiga crónica, todos ellos incompatibles con las exigencias físicas del tenis de alto nivel.

Venus Williams celebra su título de Wimbledon en 2005 (REUTERS/Kieran Doherty)

Ante estos desafíos, en 2011, después de tener que retirarse del US Open, Williams decidió transformar su dieta. Optó por una alimentación basada en plantas y libre de azúcar, alejándose de las carnes. Este cambio, según Venus, ha sido fundamental para manejar los síntomas de su enfermedad y seguir compitiendo a nivel profesional.

Además de esta modificación en sus hábitos alimenticios, subrayó la importancia de la fortaleza mental que le ha otorgado su disciplina. “El deporte te enseña a afrontar el estrés, la falta de confianza y a cómo recuperarte si fallas. Mentalmente soy fuerte, y eso es crucial dentro y fuera de la cancha”, declaró la nacida en Palm Beach Gardens, Florida, el 17 de junio de 1980.

“Sigo entrenando, no todos los días como antes, pero siempre necesitaré estar en la cancha. ¡Es una forma maravillosa de mantenerse en forma, quemar calorías y tener unas piernas y unos brazos estupendos”, concluyó la norteamericana de 44 años, quien junto a su hermana menor, Serena, marcaron una época en el tenis.

Venus Williams ganó siete Grand Slams, cinco ocasiones en Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007 y 2008) y dos en el US Open (2000 y 2001). También obtuvo la medalla de oro en Individual y Dobles en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y en Dobles en Pekín 2008 y Londres 2012. También logró la plateada en Dobles Mixtos en Río 2016. Ocupó el puesto número 1 del Ranking de la WTA por primera vez el 25 de febrero de 2002. Según la página de la asociación, se ubica en el 957º puesto en el ranking, cuya última actualización fue este lunes.