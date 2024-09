La dura sanción que recibió Enzo Fernández en Inglaterra

El volante argentino Enzo Fernández se refresca durante el partido contra Colombia por las eliminatorias del Mundial, el martes 10 de septiembre de 2024, en Barranquilla, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)

Luego de la doble fecha FIFA, en donde La Scaloneta dejó un balance de un triunfo categórico ante Chile y una derrota inmerecida frente a Colombia, las figuras de la Albiceleste regresaron a sus destinos para reanudar sus actividades en las grandes ligas del planeta. La bronca por la caída en Barranquilla dejó un sabor amargo en los protagonistas. Y para Enzo Fernández, el malestar fue aún mayor por la noticia que recibió cuando arribó a Gran Bretaña.

Es que el volante del Chelsea no podrá conducir durante seis meses debido a las infracciones de tráfico que cometió en Gales. El ex River Plate y Defensa y Justicia decidió no presentarse ante el tribunal para la sentencia que se anunció en las últimas horas. Cabe recordar que el futbolista había sido encontrado culpable a principios del año por dos cargos relacionados, dado que no se había identificado como el conductor de un Porsche Cayenne.

En aquel episodio, el vehículo se pasó una luz roja en la localidad de Llanelli (hecho registrado en noviembre) y fue sorprendido manejando a alta velocidad en Swansea el pasado diciembre. Si bien las autoridades no lograron demostrar que Enzo Fernández era el que manejaba, la sanción cayó sobre él porque el rodado está a su nombre.

Además de retenerle la licencia de conducir, el mediocampista deberá pagar 3.020 libras (4.000 dólares) en multas y costos de los operativos realizados en el Juzgado de Magistrados de Llanelli. Las penas se agravaron debido a Enzo ya tenía nueve puntos de penalización en su carnet a causa de diversas infracciones anteriores por exceso de velocidad.

Lo llamativo fue que el volante nunca se mostró afligido por la situación y en las redes sociales continuó activo. Incluso después del partido en Colombia, el capitán de Los Blues mostró una foto para provocar a sus rivales cafeteros. A través de su cuenta oficial de Instagram, el jugador campeón del mundo en Qatar expuso el parche con el que la Albiceleste salió a jugar en territorio ajeno. El mismo cuenta con los últimos cuatro títulos que obtuvo el seleccionado criollo, en referencia a las dos ediciones de la Copa América, el Mundial de Medio Oriente y la Finalissima disputada en Londres.

El próximo sábado, Enzo volverá a jugar para el Chelsea en el compromiso previsto por la semana cuatro de la Premier League frente a Bournemouth. En tanto que con el combinado nacional volverá a jugar en la novena fecha contra Venezuela en condición de visitante, el jueves 10 de octubre a las 20 en el estadio Monumental de Maturín, ubicado en el estado de Monagas. Cinco días después, la Albiceleste recibirá a Bolivia, en una sede dentro del país todavía por confirmar (podría ser en el Interior), el martes 15 de octubre a las 21 horas.

Estos dos encuentros de La Scaloneta serán con seguridad con con la presencia de Lionel Messi. La Pulga está próximo a regresar a los terrenos de juego tras una lesión en el tobillo que lo alejó de las competencias desde julio. Se espera que el astro argentino esté listo para los próximos compromisos de Inter Miami y pueda también ser considerado para los enfrentamientos en octubre.