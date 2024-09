El nadador sin brazos que ganó cinco medallas, quebró récords y sorprendió al mundo por recorrer la pileta “sin respiración”

Jincheng Guo sorprendió en París

El nadador chino Jincheng Guo dejó una marca imborrable en la historia del deporte adaptado en los Juegos Paralímpicos de París 2024, . Con una impresionante hazaña en la categoría de 50 metros, Guo, quien ha enfrentado la vida sin brazos, no solo rompió el récord mundial, sino que también demostró una vez más por qué es uno de los atletas más destacados en su disciplina.

En un evento cargado de emociones y expectativas, Guo demostró que su fama como favorito no era en vano. Desde el inicio de la competencia, su técnica depurada y su habilidad en el agua fueron evidentes. A pesar de la ausencia de brazos, el nadador chino ejecutó cada movimiento con una precisión y velocidad notables, haciendo gala de un control excepcional sobre su cuerpo y el agua.

El récord mundial de Guo en los 50 metros fue establecido con un tiempo asombroso de 29.33 segundos. Este logro no solo le valió la victoria en la prueba, sino que también le permitió reescribir los libros de récords en la natación paralímpica. La habilidad del atleta para avanzar a toda velocidad, generando un significativo despliegue de agua con sus pies, fue un espectáculo digno de admiración.

La técnica de Guo ha captado la atención de expertos y aficionados por igual. Su capacidad para recorrer casi la totalidad de la piscina en apnea, con solo una breve pausa para tomar aire, destaca su extraordinario nivel de entrenamiento y preparación. En la competencia de 50 metros estilo libre, Guo volvió a demostrar su dominio, mientras que el día anterior había batido el récord mundial en los 50 metros mariposa con un tiempo de 30.28 segundos.

Jincheng Guo rompió dos records mundiales en París (Reuters)

A sus 23 años, Guo ya había mostrado su potencial en el Campeonato Mundial de Mánchester del año pasado, donde se adjudicó cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Sin embargo, su desempeño en los Juegos Paralímpicos de París ha consolidado su estatus como uno de los nadadores más excepcionales en la categoría S5, que incluye a atletas con extremidades ausentes o movimientos limitados en el torso y las piernas. En esta edición se quedó con cinco medallas (3 oros y dos platas) además de las marcas mundiales.

La técnica de Guo ha sido objeto de elogios en el ámbito de la natación. Laureano Gil, el seleccionador nacional español de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física y experimentado en ocho Juegos Paralímpicos, comentó sobre la técnica del nadador chino en una entrevista para Marca. Gil describió la habilidad de Guo como “brutal”, destacando su potencia en las piernas y abdominales, así como su aerodinámica perfecta en el agua. “Su forma de nadar, su potencia de piernas más los abdominales son brutales. Aerodinámicamente en el agua es perfecto. Tiene una posición en el agua que es como un barco cortando el agua”, expresó Gil.

Además, Gil subrayó lo excepcional de la técnica de Guo al compararla con otros nadadores. “Pocos nadadores he visto así, me gustaría ver a un nadador olímpico nadando solo batiendo pies. A ver cuántos hacen la marca de este chico. No creo que muchos. Es como un misil. En mariposa bate solo las piernas y no hace subidas y bajadas. Corta el agua, tiene una posición en el agua impresionante”, añadió Gil, reconociendo la singularidad de la técnica de Guo en el mundo de la natación.

La actuación de Jincheng Guo, entrenado en el club Hebei Province y originario de Shijiazhuang, no solo le ha valido tres medallas de oro y dos de plata en París, sino que también el reconocimiento de los fanáticos que quedaron sorprendidos al ver sus performance. La impresionante técnica de Guo y su capacidad para desafiar las expectativas siguen siendo un testimonio de la fuerza y el talento humano en el deporte.