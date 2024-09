El hijo de David Beckham dejará el fútbol a los 22 años para dedicarse a su otra pasión

Romeo Beckham dejó el fútbol a los 22 años

Romeo Beckham, el hijo de 22 años de Victoria y David Beckham, ha tomado una decisión que ha dejado a muchos sorprendidos: abandonará el fútbol para dedicarse de lleno a su carrera como modelo. El joven deportista, que recientemente militaba en el Brentford B, ha decidido no renovar con su equipo y centrarse en la industria de la moda, una pasión con la que ha crecido y que comparte con sus famosos padres.

Según la información revelada por el diario británico The Sun, Romeo tenía una oferta sobre la mesa para seguir vinculado al Brentford F.C. Sin embargo, ha optado por colgar los botines a una edad temprana y redirigir su atención hacia el mundo de las pasarelas. “Ha disfrutado de su tiempo en Brentford, pero necesita centrar su atención en la moda, que es donde reside su pasión. Tiene la vista puesta en trabajar con algunas marcas importantes”, remarcó el medio en cuestión.

La decisión de Romeo, que cumplió 22 años el 1 de septiembre, no es producto del azar sino de una reflexión meditada. Al parecer, el joven espera firmar un acuerdo con la importante casa de moda parisina Safe Management. Este cambio de rumbo lo acerca a su madre Victoria, una figura reconocida en el mundo de la moda. “Es una decisión meditada y que le acerca a su madre, ya que parece que Romeo espera firmar un acuerdo con la importante casa de moda parisina Safe”, añadieron desde Inglaterra.

Romeo Beckham ha tenido un recorrido peculiar en el mundo del deporte. Comenzó su formación futbolística en la cantera del Arsenal, pero se retiró en 2015 tras ser liberado por el club. Optó por centrarse en su carrera como tenista antes de regresar al fútbol en 2020, cuando se unió al Inter de Miami, el equipo de su padre en la Major League Soccer (MLS). Posteriormente, en enero de 2023, fichó por el equipo de reservas del Brentford con la intención de mantenerse en forma durante el parón de la liga estadounidense.

Romeo Beckham había firmado por el equipo inglés en 2023

Durante su breve estancia en el Inter Miami, Romeo jugó 26 partidos, anotando dos goles y ofreciendo 10 asistencias en la liga MLS Next Pro. En su presentación oficial con el club londinense, Romeo expresó su entusiasmo: “Estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí. Vine aquí al principio para mantenerme en forma durante el parón de mi liga, entonces llegó la oportunidad de venir cedido aquí y nunca había estado tan emocionado”.

A pesar de su incursión en el fútbol, la pasión de Romeo por la moda no es nueva. Desde pequeño ha participado en diversas campañas publicitarias. A la edad de dos años, protagonizó una campaña de Burberry y ha sido visto regularmente en eventos de moda de alto nivel, mostrando su sentido del estilo. En 2021, se convirtió en el rostro de Puma y ha posado como modelo para Yves Saint Laurent y Vogue.

En una entrevista con el Financial Times en 2019, Victoria Beckham reveló que su hijo se sintió muy mal cuando dejó el fútbol por primera vez porque temía decepcionar a su padre. No obstante, la familia Beckham siempre ha demostrado ser un núcleo de apoyo incondicional, y es probable que esta decisión también sea respaldada por sus padres, aunque aún no han emitido declaraciones al respecto.

El próximo paso de Romeo Beckham en la industria de la moda promete ser emocionante. Firmar con Safe Management en París le abre una puerta significativa en una de las capitales mundiales de la moda. Este movimiento no solo reafirma su evolución personal sino que también lo posiciona como una figura emergente en un ámbito que ya domina con naturalidad.

Ya realizó campañas para importantes marcas