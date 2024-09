De Paul y Julián Álvarez se sumaron a la Selección para jugar las Eliminatorias: qué dijo la Araña sobre la transición Guardiola-Simeone

Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Juan Musso y Giuliano Simeone arribaron al país este domingo de cara a los dos encuentros que la selección argentina disputará por las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile (este jueves desde las 21 en el estadio Monumental) y frente a Colombia (el próximo martes 10 a partir de las 17:30 en Barranquilla).

Tras su arribo desde Europa, los futbolistas dialogaron brevemente con la prensa. El mediocampista del Atlético de Madrid fue consultado sobre la posibilidad de ser el portador de la cinta de capitán que dejó vacante Lionel Messi, quien no fue convocado por Scaloni, ya que se recupera de una lesión en el Inter Miami. Asimismo, Ángel Di María, el segundo capitán, se retiró de la Selección.

“Ja, no sé. Siempre digo que ocupo el rol que me dan. Ya son muchos años, me siento un jugador importante de esta Selección y eso es lo único que puedo decir. Después, sabemos que la cinta es de Leo y quien después la tenga que llevar será circunstancial porque el capitán de esta Selección es él”, expresó el Motorcito.

Por su parte, Julián Álvarez también habló de los juegos que se vienen y la importancia de lograr triunfos para mantenerse en lo más alto de la tabla. “Se vienen partidos importantes así que a prepararlos como lo hacemos siempre. Es lindo regresar a la Argentina, reencontrarse con la gente. Son partidos importantes, necesitamos seguir sumando, que el grupo siga fuerte, así que vamos a entrenar para eso”.

La Araña también fue consultado por la transición Guardiola-Simeone luego de su transferencia del Manchester City al Atlético de Madrid. “Por ahora todo muy bien, me recibieron muy bien. Distinto no sé, llevo pocas semanas entrenando. De a poco voy agarrando lo que quiere él del equipo y lo que necesitan de mí. Adaptándome, me han ayudado mucho y vamos por ese camino”. Sobre la comparación entre los dos entrenadores, explicó: “Todos los técnicos tienen sus cosas y yo trato de aportar lo mío en todos los equipos”.

Por último, la Araña dio su visión del regreso de Marcelo Gallardo a River Plate: “Estoy contento, siempre digo como hincha quiero lo mejor para River y lo están haciendo muy bien. Me alegro que le vaya muy bien y ese reencuentro del Muñeco con el club y esta relación tan linda que venga con muchos éxitos”.

Este lunes, se espera que arriben Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Valentín Carboni, Valentín Castellanos, Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Valentín Barco, Nicolás González, Cristian Romero, Walter Benítez, Paulo Dybala, Matías Soulé, Leandro Paredes y Alejandro Garnacho. Con ellos, se completará la delegación, mientras que el jueves a las 7 de la mañana llegará Ángel Di María, quien tendrá su partido homenaje de despedida.

Vale recordar que ante la baja de Leonardo Balerdi, Lionel Scaloni estudia convocar a otro futbolista del ámbito local. Marcos Acuña (River Plate) y Lautaro Blanco (Boca Juniors), pujan por ese lugar.

LOS CONVOCADOS POR SCALONI PARA LA DOBLE FECHA DE ELIMINATORIAS

Arqueros : Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella, FRA), Walter Benítez (PSV Eindhoven, NED) y Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP).

Defensores : Gonzalo Montiel (Sevilla, ESP), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Cristian Romero (Tottenham, ENG), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Germán Pezzella (River Plate), Nicolás Otamendi (Benfica, POR) y Valentín Barco (Sevilla, ESP).

Mediocampistas : Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, ESP), Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Leandro Paredes (Roma, ITA), Enzo Fernández (Chelsea, ENG), Giovani Lo Celso (Betis, ESP), Guido Rodríguez (West Ham, ENG) y Ezequiel Fernández (Al-Qadisiyah, KSA).

Delanteros : Nicolás González (Juventus, ITA), Lautaro Martínez (Inter Milán, ITA), Alejandro Garnacho (Manchester United, ENG), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Matías Soulé (Roma, ITA), Valentín Carboni (Olympique Marsella, FRA), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Valentín Castellanos (Lazio, ITA) y Paulo Dybala (Roma, ITA).