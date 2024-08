Liga Profesional: la acción del sábado arrancará con el clásico entre Rosario Central y Newell’s

Rosario se paraliza por la disputa del clásico entre Central y Newell's

Central y Newell’s paralizarán nuevamente a la ciudad de Rosario por la disputa de un nuevo clásico válido por la Fecha 10 de la Liga Profesional. Canallas y Leprosos, de irregular andar en lo que va del certamen, pondrán en juego su honor en el Gigante de Arroyito, a partir de las 16:30 (televisará ESPN Premium). Dirigirá Nicolás Ramírez.

Luego de la repentina salida de Miguel Ángel Russo como entrenador, quien se hizo cargo del equipo auriazul es Matías Lequi, encargado de afrontar esta trascendental cita frente al rival de toda la vida. Central viene de ganarle a Gimnasia La Plata en el Bosque y mira de reojo lo que será la serie de octavos de Copa Sudamericana frente a Fortaleza de Brasil (la inciará este miércoles en Arroyito). Para esta ocasión, el DT armaría un once parecido al del último triunfo como visitante, a la espera de la confirmación de la titularidad de Marco Ruben, quien se sumó en este mercado de pases.

En el conjunto del Parque Independencia, Sebastián Méndez planifica algunas modificaciones respecto a la última goleada en contra sufrida como local ante Estudiantes de La Plata (1-4). El DT contará con las altas de Ángelo Martino (purgó una fecha de suspensión) y Éver Banega, repuesto de una molestia muscular que le impedía estar al 100 por ciento. El que no llegará en condiciones es Armando Méndez, víctima de un desgarro ante San Lorenzo. El otro uruguayo, Rodrigo Fernández Cedrés, ocuparía un lugar en el banco de suplentes. Además, aguardan por el transfer del último refuerzo Juanchón García.

Los referentes de uno y otro equipo, Carlos Quintana y Éver Banega, compartieron una conferencia de prensa en la que aportaron algunas reflexiones.

“Lo que pasó ya pasó, los dos tenemos la misma responsabilidad, el que esté más fino y aproveche los momentos, lo puede sacar adelante. Mi experiencia es que los clásicos han sido todos trabados, por ser local por ahí podemos salir un poco más arriba, pero tenemos que ser cautelosos. Ir a buscar el partido pero siendo inteligente. Ellos son un rival duro. Deben estar agarrando ritmo, la última fecha les costó un poco, pero venían haciendo buenos partidos”, comentó el defensor canalla.

Y se refirió a la salida de Russo: “Sabíamos que era importante el partido con Gimnasia para no despegarnos de los de arriba y seguir escalando. La salida de Miguel fue un golpe duro para nosotros, no lo esperábamos y era importante salir de eso y recuperarnos”.

Por su parte, Banega declaró: “No cuenta la mala racha, cada uno es diferente. Somos once contra once y va a ser un lindo encuentro. Sabemos que son un buen equipo, juegan en su cancha con toda su gente e imagino que será un lindo partido. Es un plus para nosotros jugar allá y vamos a afrontar el partido como se merece. Suponemos que será un partido friccionado y el que está más tranquilo y más concentrado se lo puede llegar”. Y concluyó: “Me siento bien, tuve una molestia el partido pasado y no pude jugar. Me encuentro muy bien para afrontar este partido”.

HISTORIAL EN EL PROFESIONALISMO

Empataron 79

Central ganó 53

Newell’s ganó 43

Probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Mauricio Martínez; Lautaro Giaccone, Jonathan Gómez, Jaminton Campaz; y Marco Ruben. DT: Matías Lequi

Newell’s: Ramiro Macagno; Augusto Schott, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo, Ángelo Martino; Juan Méndez, Julián Fernández, Éver Banega; Francisco González, Juan Ramírez y Fernando Cardozo. DT: Sebastián Méndez

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 16.30

Árbitro: Nicolás Ramírez

Televisará: ESPN Premium

