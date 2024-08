Un famoso influencer contó la broma pesada que le hicieron los jugadores de la Selección en la Copa América: quién fue “el autor intelectual”

Valentín Torres Erwerle

Valentín Torres Erwerle es un joven apasionado por el fútbol y el periodismo deportivo que en los últimos años se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, acumulando más de 236.000 seguidores en Twitter, 45.000 en TikTok y casi 55.000 en Instagram. Apenas con 17 años y aún en la escuela secundaria, irrumpió en el mundo del fútbol y su fama como “talismán” en varios clubes locales lo catapultaron a la notoriedad.

Fue así como dos años después pasó de hacer contenido audiovisual en la última Copa del Mundo en Qatar a disfrutar desde adentro el campeonato de la selección argentina en la última Copa América de Estados Unidos. Invitado por AFA Studios para formar parte de los streamings, “El Pibe Hilos”, como lo apodan, vivió días de ensueño con los que compartió muchos momentos con los jugadores de la Scaloneta.

Por supuesto, no todo fue alegría y emoción por dialogar con los campeones del mundo, ya que también tuvo que soportar una broma pesada del plantel argentino. “Lautaro Martínez fue el autor intelectual de todo. Además, estuvieron Pezzella, Nico González, Mac Allister y creo que Dibu”, afirmó Valentín Torres Erwerle en una entrevita con A la pelotita por Radio Jai.

Valentín Torres Erwerle contó la broma pesada que le hizo el plantel de la Selección

El influencer y además jefe de prensa de Deportivo Riestra, club de la Primera División de Argentina, contó la anécdota con los jugadores de la selección argentina que lo tuvo a él como principal protagonista. “Fue una noche Nueva Jersey, en la previa del partido con Chile (segunda fecha de la fase de grupos) en la que los jugadores entraron a mi habitación del hotel y me la dieron vuelta básicamente”, comenzó su relato.

Y continuó brindando más detalles: “Estaba haciendo el programa y teníamos buena onda con los jugadores. En un momento mandaron un video, lo ponen al aire y se ve una habitación destrozada. Ahí empecé a reconocer mi prenda, mi ropa, mis camisetas estaban tiradas en el piso, y digo ‘esta es mi habitación’. Era un desastre. Me habían dado vuelta la cama, los sillones, todo”.

A la hora de encontrar a los responsables, Erwerle afirmó: “Más o menos sé quién fue. Sospechamos de Gerónimo Rulli. A Lautaro Martínez yo lo tengo como el autor intelectual, porque él estaba en programa pero mandando mensajitos. Gerónimo es un atorrante bárbaro, fue con Pezzella, Nico González, Alexis MacAllister y creo que Dibu (Martínez), tengo esa sospecha. A Alexis el que lo lleva por mal camino es Nico, porque MacAllister es un señor”.

Al margen de las bromas, Valentín contó lo buena onda que son los jugadores del plantel argentino. “Se formó algo lindo, por suerte terminó bien. Los futbolistas se copaban. Ese mes que conviví con ellos los veía todas las noches, era increíble. Muy buena onda con todos, un capo el Toro (Lautaro Martínez). A Messi me lo crucé en un ascensor, lo saludé, fue hermoso pero no más que eso. Fue el 23 a la noche, después de la medianoche, y me arrepentí después de no decirle feliz cumpleaños”.

“La gran mayoría es copado. Ahora va a ser raro mirar a los jugadores por la tele y recordar que hablábamos. Con Lautaro nos quedábamos después del programa todos los días una o dos horas charlando. Fue tremendo”, cerró Erwerle, quien a la hora de presentarse reconoció: “Detesto la palabra influencer, pero yo la uso también. No me gusta, no sé cómo presentarme, en los formularios pongo creador de contenido”.