Escándalo con la atleta e influencer alemana que deslumbró a sus seguidores en París 2024: la decisión que desató la furia de su compañera de equipo

Su participación en la posta 4x100 mixta (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

La situación de Alica Schmidt, la atleta alemana e influencer que hace furor en París 2024, se cargó de controversia en sus primeros Juegos Olímpicos. De acuerdo con información de The Sun, la corredora fue seleccionada por los entrenadores del equipo alemán para la competencia en el relevo mixto 4x400m y, el hecho de que fuera priorizada, generó malestar en su compañera de equipo Luna Bulmahn, quien sostiene tener mejor rendimiento en la pista y por ende merecía participar.

La situación se debe a que Bulmahn, de 24 años, expresó su descontento en redes sociales al no ser nominada para la carrera de relevo, a pesar de sus marcas superiores en los entrenamientos. “Sí, soy la segunda atleta más rápida de 400m en el papel. No, no fui nominada para el relevo mixto”, bramó Bulmahn, provocando un clima enrarecido en la interna del equipo, aunque no puntualizó por qué cree que la Federación eligió a Alica por encima de ella.

De todos modos, Schmidt, de 25 años, hizo su debut olímpico en el Stade de France, cumpliendo así su tan anhelado sueño. A pesar de esto, el equipo alemán no logró buenos resultados en la competición mixta, terminando en penúltimo lugar de su serie, a cinco segundos de los ganadores del equipo de Gran Bretaña. Y está programada para formar parte del relevo femenino de 4x400m que comenzará el próximo viernes... Con Bulmahn como compañera.

Supo retar a una carrera de 400 metros a Erling Haaland (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Alica Schmidt, nacida el 18 de noviembre de 1998, ha destacado tanto en el ámbito deportivo como en el mediático. “Hay que ir más allá de los límites cada día. También suele pasar que vomito después de entrenar. Porque así se sufre. Pero también es la mejor sensación cuando lo has logrado, te esfuerzas y notas este progreso en alguna parte”, supo declarar en una entrevista, para ilustrar los esfuerzos que dedica para evolucionar en el atletismo.

La germana también ha sabido incursionar en el mundo del modelaje y las redes sociales. En 2020 ganó notoriedad al aparecer en un video con el futbolista Mats Hummels, y en 2023 participó en la Semana de la Moda de Milán, demostrando su versatilidad y atractivo ante los medios. Incluso, llegó a retar a Erling Haaland, quien se destacó en el Borussia Dortmund de su país, a una carrera en los 400 metros.

En cuanto a logros deportivos, Schmidt consiguió la medalla de plata en los relevos 4x400 en el Campeonato Europeo Sub-20 en Grosseto, Italia. Formó parte del equipo alemán en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque finalmente no pudo competir. Y ostenta cinco millones de seguidores en Instagram, 202 mil suscriptores en YouTube y dos millones en TikTok, lo que la posiciona como una figura influyente en las redes sociales.

Gracias a su manejo de las redes sociales, consiguió mayor cantidad de patrocinadores (REUTERS/Fabrizio Bensch)

La atleta reconoce las dificultades económicas que enfrentan los deportistas en Alemania y cómo ser influencer le ha permitido obtener patrocinadores adicionales. “No es fácil, especialmente en Alemania, vivir del atletismo. Así que muchos atletas tienen que hacer otro trabajo para vivir de eso y entrenar. Y sí, es genial tener una red social aparte para poder obtener algunos patrocinadores más, relató en diálogo con Olympics.

A pesar de la atención pública y las críticas, Schmidt se siente reconfortada por el apoyo recibido de sus fanáticos. “Siempre hay gente que te juzga. Eso es parte del juego y estoy feliz de tener tantos seguidores en el camino. Estoy muy, muy agradecida por eso”, subrayó.

Volverá a competir en la posta 4x100 femenina (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Ya había viajado a los JJOO de Tokio, pero no llegó a participar