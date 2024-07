Javier Mascherano defendió a Enzo Fernández tras el video de los festejos de la Selección que generó polémica en Francia

Mascherano defendió a Enzo Fernández desde París

Lo que parecían unos festejos inocentes se convirtieron en unos episodios polémicos que generaron indignación en Europa y pusieron a Enzo Fernández en el centro de la escena. Es que las imágenes íntimas que compartió el volante del Chelsea a través de sus redes sociales, provocaron un gran impacto en las autoridades de la FIFA, la Federación Francesa de Fútbol y hasta el propio club londinense al que pertenece el ex River Plate. La causa: el presunto racismo.

En este panorama, Javier Mascherano, quien prepara el debut del seleccionado olímpico en París, defendió al volante argentino con algunos argumentos que fueron cuestionados por la prensa local. El entrenador aseguró que el video que muestra al futbolista de La Scaloneta y a varios de sus compañeros fue “sacado de contexto”. “En Argentina, si hay algo que no somos, es racistas”, afirmó el estratega durante una conferencia de prensa en Ille-et-Vilaine, donde concentra el combinado albiceleste. Y agregó: “Conozco a Enzo, y es un tipo genial”.

En las últimas horas, la FIFA abrió una investigación sobre el asunto y condenó el accionar de los argentinos, debido a que siempre estará “en contra de cualqueir forma de discriminación por parte de los incluidos, ya sean los jugadores, los aficionados o los oficiales”. En la misma sintonía, la directiva del Chelsea anunció haber iniciado un procedimiento disciplinario.

“Conozco a Enzo, es un tipo genial, no tiene problemas de ese tipo”, insistió Mascherano. Y continuó: “A menudo, en el marco de una celebración, puedes tomar una parte de un video y sacarla de contexto. Somos un país totalmente inclusivo. Gente de todo el mundo vive en Argentina y los tratamos adecuadamente”, subrayó el ex mediocampista del Liverpool y el Barcelona, entre otros equipos.

El DT también alegó que había “un malentendido cultural”. “A veces hay que entender la cultura de cada país y, en ocasiones, lo que nosotros percibimos como una broma puede ser malinterpretado en otro lugar”, explicó el entrenador. Y completó: “Enzo también hizo saber en las redes sociales que se disculpaba. A veces, la gente intenta hacer que las cosas sean mucho más grandes de lo que son”.

Los cánticos de los jugadores de la selección argentina que generaron controversia en Francia

Cabe recordar que Enzo Fernández emitió una mensaje público para intentar mitigar la situación. “Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje sumamente ofensivo y no hay excusa alguna para esas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar por la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”, expresó el futbolista de 23 años.

Este incidente también ha reavivado la memoria del partido entre Argentina y Francia durante la final de la Copa del Mundo de Qatar, donde el combinado sudamericano venció en una tensa tanda de penales. Durante ese torneo, ciertos segmentos de la hinchada argentina entonaron cánticos que hacían referencia a la ascendencia africana de varios jugadores de Le Bleu.

A la espera de la llegada de los campeones de la Copa América, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli y Nicolás Otamendi, la selección de Mascherano jugará otro amistoso en Vitré (Bretaña), el próximo viernes contra Guinea, luego de la goleada por 5 a 0 obtenida ante un selectivo de jugadores franceses que se encuentran sin equipo. En cuanto a la actividad oficial, la Albiceleste debutará frente a Marruecos el 24 de julio en Saint-Etienne, res días más tarde se trasladará a Lyon para enfrentar a Irak y cerrará la fase de grupos contra Ucrania.