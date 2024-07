A horas de la final de la Copa América: la cena en equipo, el emotivo mensaje de Messi y el especial regalo a Di María

El emotivo abrazo entre Messi y Di María (AFA)

Luego de que la selección argentina completara la última jornada de entrenamiento en el Château Du-Bois de Fougères, el plantel compartió una última cena previo a enfrentarse a Colombia en la final de la Copa América 2024. El agasajado de la noche fue Ángel Di María, quien jugará su último partido con la Albiceleste tras haber defendido los colores por casi 16 años. Sus últimos momentos con Lionel Messi y el mensaje que el capitán plasmó en las redes sociales.

En las inmediaciones del Hotel Le Meridien de Florida, Estados Unidos, sitio elegido para que el seleccionado concentrara durante el torneo, los jugadores, el equipo técnico, preparadores físicos y dirigentes se reunieron para celebrar la despedida del Fideo de una manera más íntima. Si bien la velada estuvo repleta de emoción y abrazos hacia el número 11, lo cierto es que también tuvieron tiempo para ver el partido por el tercer puesto entre Canadá y Uruguay.

“¡¡Simplemente gracias, Fideo!! No se puede decir más…”, manifestaron desde la cuenta oficial de la selección argentina en X, en donde la estrella exhibió el flamante regalo que le prepararon sus compañeros. Con los ojos brillantes, el delantero posó con una camiseta argentina personalizada. A diferencia de la titular que lució durante la Copa, esta tuvo un detalles especial. En la parte del nombre dice: “Gracias Fideo”, en dorado.

Previo a esto, el delantero había compartido un sentido mensaje desde su cuenta de Instagram. “La vida me dio más de lo que alguna vez le pude pedir”, aseguró junto a una fotografía donde se lo veía caminar con Messi por el centro de entrenamiento. Una postal que se ha repetido miles de veces a lo largo de los años, pero que pasará a formar parte de los recuerdos dorados del seleccionado.

El Fideo junto a la camiseta que le regalaron durante su despedida de la selección (AFA)

Incluso, el jugador del Benfica subió una fotografía junto a Rodrigo De Paul, con quien logró entablar una relación de amistad. “Esto terminó como empezó amigo. Ganando el partidito”, escribió, a la vez que se lo veía compartir un momento de risas con el del Atlético de Madrid.

Otro de los jugadores que mostró su costado más sensible fue Messi al compartir una foto junto a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico y al resto de los trabajadores que acompañan a la Albiceleste. “Último día de la Copa América. Una vez más llegamos hasta el final… Este increíble camino habría sido imposible sin el trabajo de todos, los que se ven más y los que siempre están detrás de cámara”, reflexionó el Diez.

La foto grupal que compartió Messi para agradecer el trabajo y el apoyo de los fanáticos (Instagram: @leomessi)

“Gracias a todos por el esfuerzo y la pasión, a todos los compañeros y al cuerpo técnico, a los trabajadores de la Selección y a todos los argentinos que nos vinieron a alentar a Estados Unidos y a los que no pudieron venir pero nos apoyan desde nuestro país y también desde otros lugares donde están viviendo”, señaló el máximo ganador de títulos en la historia del fútbol que podría sumar otro a su vitrina y alcanzar un total de 45 trofeos.

La última foto de Di María y Messi durante el entrenamiento previo a la final (Instagram: @leomessi)

Acerca del retiro de Di María de la selección, Messi reconoció: “Tuvimos la gran suerte de que se despida en una final y es un escenario espectacular para que sea su último partido”. Incluso, la estrella se permitió soñar un poco al manifestar: “Quién te dice metiendo otro gol en una final como hizo en las últimas que jugó. Sería extraordinario”.

No obstante, la participación del Fideo en el encuentro no es algo que esté definido, debido a que Lionel Scaloni remarcó que se decidirá en función de los requerimientos que se tengan en el juego. “Aunque sabemos que será su último partido, siempre será el equipo por delante. Si tiene que jugar, será porque tiene que jugar, si decidimos que no, es porque pensamos el equipo por otro lado”, explicó al mencionar que su último partido también podría haber sido contra Ecuador, pero que había decidido que no entre al campo.