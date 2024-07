El posteo de un integrante del cuerpo técnico de Argentina que provocó un inesperado comentario de Scaloni

El inesperado mensaje de Lionel Scaloni al posteo de Luis Martín (Foto: Instagram @luismartin_9)

La selección argentina, de la mano de Lionel Messi, sigue haciendo historia al llegar a una nueva final de la Copa América. La Albiceleste superó por 2 a 0 a Canadá con los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y aguarda por el vencedor del choque de este miércoles entre Uruguay y Canadá.

Desde la llegada de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico el combinado nacional atraviesa un gran presente. Comenzó su travesía con un tercer puesto en la Copa América de Brasil 2019, pero luego lograron romper la famosa pared y cosecharon la Copa América de Brasil 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Para celebrar, Luis Martín, uno de los preparadores físicos del plantel, subió un posteo en su cuenta de Instagram.

Para celebrar, el preparador físico escribió un mensaje en el que se puede observar a todos los integrantes del cuerpo técnico de la selección argentina en el vestuario junto a la leyenda “Feliz día de la Patria” (el 9 de julio se celebra el “Día de la Independencia” en Argentina). En la imagen aparecen el director técnico Lionel Scaloni, sus ayudantes de campo Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, el entrenador de arqueros Martín Tocalli y el analista de video Matías Manna.

Sin embargo, esta acción provocó un inesperado comentario del estratega oriundo de Pujato. El entrenador del combinado nacional escribió “Fantasma”, lo que generó una ola de comentarios entre los aficionados. Además del denominador común de las risas, algunos usuarios escribieron frases como “No seas malo”, “Vamos la Scaloneta”, “Mi DT”, “Tranqui nuestro DT”, “Qué agresivo, míster” o “El mejor DT y entrevistador”.

El término que eligió el DT de la Albiceleste para comentarle a su colaborador es utilizado especialmente en el país en tono humorístico para referirse a un amigo, como en este caso, en modo cómplice –o despectivo con alguien despreciado– con el fin de marcar alguna expresión exagerada. Más allá del comentario que marca el buen clima que se respira puertas adentro en la Selección, lo más llamativo del caso es que no es habitual ver a Scaloni subiendo posteos o escribiendo mensajes en redes sociales. Por eso rápidamente su posteo generó diversas reacciones de los fanáticos.

Luis Martín fue un histórico preparador físico de las divisiones inferiores del club Estudiantes de La Plata y llegó a la selección argentina para ser parte del cuerpo técnico de la Sub 15. Si bien ambos tienen pasado en el Pincha, con Lionel Scaloni se conocieron poco antes del torneo L’Alcudia. Su pasado como futbolista se encuentra vinculado en la Liga Amateur Platense, donde se desempeñó como delantero en equipos como Everton, El Cruce, For Ever y Fuerte Barragán.

La selección argentina, que también lidera las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, tuvo un andar casi perfecto a lo largo de la Copa América. Se quedó con el primer puesto del Grupo A con tres victorias en igual cantidad de presentaciones. Luego, en cuartos, superó por penales a Ecuador y en cuartos venció 2-0 a Canadá. En la final se cruzará ante el vencedor del choque de esta noche entre Colombia (viene de dejar en el camino a Panamá) y Uruguay (superó por penales a Brasil).

El cuadro de la Copa América 2024: