Escándalo en República Checa: su figura sufrió una absurda lesión, mintieron en su parte médico y piden la renuncia del DT a tres días de la Eurocopa

Michal Sadilek convirtió un gol en 24 partidos con República Checa (Jasmin Walter/Getty Images)

Una de las historias de la Eurocopa se acaba de firmar días antes al partido inaugural de este viernes entre Alemania y Escocia, y tiene lugar en el plantel de República Checa. Uno de los capitanes y figura de ese seleccionado, Michal Sadílek, fue el protagonista de un relato que incluyó un comunicado con una lesión falsa, la desmentida de su entrenador, Ivan Hašek, y el descarte del volante central del Twente (Países Bajos), que no jugará el certamen continental.

Luego del amistoso con goleada 7-1 frente a Malta, la Federación de Fútbol de la República Checa lanzó un mensaje que permanece en su página, en el cual oficializaba la baja de su estrella: “Michal Sadílek, lesionado el sábado, no viajará a la UEFA EURO 2024 con la selección checa de fútbol”. Se destacaron las palabras del portavoz del equipo, Petr Šedivý: “Desafortunadamente, Michal Sadílek se cayó mientras andaba en bicicleta y sufrió una laceración en la parte inferior de la pierna”.

Además, el director técnico analizaba el peso de su ausencia: “Es una gran debilidad para nosotros, porque Michal es uno de los jugadores con experiencia. Al fin y al cabo, también se puso el brazalete de capitán en el partido contra Malta. En nombre de todo el equipo le deseo una pronta recuperación”.

Mientras tanto, Sadílek recibía cuarenta puntos externos y veinticinco internos por parte de los médicos después de sufrir una lesión en la espinilla, informó el portal deportivo local ISport. Junto a sus compañeros, Ladislav Krejčí y David Jurásek, aprovecharon un momento libre en su concentración en Austria para dirigirse a uno de los picos cercanos del pueblo de Schladming. Se arrojaron en triciclos pendiente abajo y Sadílek se llevó la peor parte porque se estrelló en el camino de ripio, se lastimó una pierna y debieron llamar a la ambulancia, según precisó el diario checo Dnes. El término “laceración” ya quedaba muy corto para definir lo que pasó.

La foto que subió Michal Sadílek a sus redes sociales sobre cómo quedó después de la inesperada lesión (@Sadilek32)

Ante la falta de credibilidad en la información oficial, el entrenador se vio arrinconado a confesar la verdad. “Hicimos algo estúpido, ¡lo sentimos!”, declaró Ivan Hašek. El director técnico señaló que “todos los chicos tenían lágrimas en los ojos” cuando el futbolista de 25 años se retiró de la concentración. E intento esgrimir una excusa: “Fue culpa nuestra. Todos la asumimos. Lo hicimos mal. Estábamos estresados, estuvimos trabajando toda la noche, no sabíamos si Sadílek iba a estar disponible o no. Hicimos una estupidez y pido disculpas a todos por ello. Lo siento”.

Además, dejó una frase por demás llamativa: “Era una actividad de ocio y Sadílek no infringió las normas del equipo. Fue un incidente desafortunado. Los jugadores tienen prohibido practicar deportes de adrenalina. Prohibimos el parapente, el ala delta y el descenso en bicicleta, pero no prohibimos el triciclo, que practican los niños a partir de diez años. Ahora lo sentimos, la próxima vez los prohibiremos”. “Prohibir a los jugadores cosas que están permitidas a los niños a partir de 10 años... Podría haber pasado en cualquier sitio, es mala suerte”, expresó.

Michal Sadílek, autor de un gol en 24 partidos con la selección de República Checa y convocado a la Eurocopa 2021, realizó un crudo descargo en redes sociales: “He cometido un error que no podré deshacer. He debilitado al equipo y me ha costado un gran torneo. Me he castigado a mí mismo. Gracias a todos los que me ayudan, especialmente a mi familia y a mis seres queridos. También siento mucho apoyo de los chicos de la selección y del equipo directivo, me emocionaron llevándose mi camiseta para una sesión de fotos antes del partido contra Macedonia del Norte. Estoy deseando volver al terreno de juego. Ahora cruzaré los dedos para la Eurocopa”. Posaron con su casaca antes de vencer este lunes a Macedonia del Norte.

El descargo de Michal Sadílek

Esta situación generó mucho revuelo en el país europeo y el periodista, Pavel Hartman, dejó su opinión en una columna de la web de ISport: “Pedir perdón por mentir no es suficiente. La información oficial era que el jugador se había lesionado montando en bicicleta. ¡Una mentira descarada! ¿Quién está detrás de esta mentira? Quien lo haya hecho no tiene nada que hacer en la selección nacional. Y debería haber dejado la selección nacional por un momento. Sin disculpas”.

“En lugar de eso, escuchamos las vergonzosas excusas del seleccionador Ivan Hašek de que los niños montan en triciclo. Entonces, ¿por qué mintieron los responsables de la selección cuando, según el seleccionador, se trataba de una actividad de ocio permitida que sólo se vio estropeada por un desafortunado accidente? En ese caso, no había razón para mentir”, agregó. Y sentenció: “El presidente de la Federación debería haber dado un golpe en la mesa y despedido a los autores de la mentira inmediatamente después de publicarla y retractarse. ¡Construir una declaración falsa es inaceptable! Si Ivan Hašek fue co-creador de la defensa fraudulenta de la estafa, también merecía ser destituido”.

En medio de todo el tembladeral que dejó en una posición incómoda a su DT, República Checa se estrenará en la Eurocopa el martes 18 de junio desde las 16 ante Portugal en Leipzig, se medirá el sábado 22 a Georgia en Hamburgo y cerrará el Grupo F el miércoles 26 contra Turquía en la misma sede.