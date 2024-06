Nuevo escándalo con Gabigol: los detalles de la fiesta en la que reunió a 80 mujeres durante 48 horas

Fotografía de archivo de Gabriel Barbosa 'Gabigol' del Flamengo. EFE/ Daniel Piris

El delantero brasileño Gabriel Barbosa vive una época complicada, después de que la Justicia Deportiva brasileña le castigara con dos años de suspensión por entorpecer un control antidopaje, sanción suspendida recientemente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza, lo que le permitió reincorporarse al equipo.

A todo esto, en los últimos días, Gabigol tuvo que pedir disculpas porque se lo vio con la camiseta del Corinthians, uno de los grandes rivales del Flamengo, su actual institución. Si bien fue en una reunión privada en su casa y prometió que no lo volverá a hacerlo, la dirigencia del Fla anunció que le aplicará una multa y que le quitará el dorsal 10.

“Me equivoqué, pido disculpas, pero fue un acto en el que no pensé tanto. No sabía que iba a pasar todo esto. Nunca usaría una camiseta para faltar el respeto a la afición del Flamengo. Yo colecciono camisetas, las cambio, sean de selecciones, de baloncesto, y acabé recibiendo esa camiseta y la usé”, explicó Gabigol en una entrevista al portal Uol.

“Amo al Flamengo, soy flamenguista, mi casa está en Río de Janeiro. Estoy seguro de que una foto no va a cambiar eso. Todo el mundo sabe, y no es un secreto para nadie, que tengo muchas ganas de quedarme en el Flamengo”, manifestó. A propósito de esto, medios locales afirman que el Fla no le renovará el vínculo al delantero de 27 años.

El nuevo escándalo que involucra a Gabigol

En medio de este contexto, el periodista brasileño Leo Dias, que solo en su cuenta de Twitter cuenta con casi dos millones de seguidores, dio detalles de la fiesta que organizó Gabigol en la que reunió a 80 mujeres. Los festejos habrían durado casi dos días y contó con incidentes en los que terminó involucrada la hermana del futbolista.

Tras anotar un tanto en el clásico ante Vasco Da Gama el último domingo, Gabigol participó de la fiesta acompañado de 12 amigos, entre ellos futbolistas del Flamengo. “Según los informes escuchados por nuestro reportero, las jóvenes fueron contratadas como ‘presencias VIP’. ¿Que significa eso? Lo dejaremos a tu interpretación, querido lector”, precisaron desde el portal del popular periodista.

@Gabigol

En el artículo describen el relato de al menos tres personas que formaron parte del evento, aunque sin brindar muchos detalles debido a que en su gran mayoría se trataban de “admiradoras” del delantero. Pese a ello, precisaron que uno de los informantes tuvo acceso a un audio en el que uno de los invitados a la fiesta relata las peleas que se habían producido, “incluida la hermana del jugador del Flamengo, que había expulsado a una mujer que estaba teniendo relaciones sexuales con uno de los invitados presentes”.

La nota que fue publicada en Portal Leo Dias el último miércoles informó que la fiesta duró casi dos días, que comenzó el lunes pasado cerca de las 12 del mediodía y finalizó el martes alrededor de las 7 de la mañana. “El evento estuvo avivado por bebidas alcohólicas”, confirmaron.