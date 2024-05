Las imágenes de la salida conjunta de Lionel Messi, Luis Suárez y sus familias: del menú que eligió Antonela Roccuzzo al relax en la piscina

La visita de Lionel Messi y Luis Suárez al Hard Rock Café en Miami

El Inter Miami continúa a paso firme su camino en la MLS: este sábado venció 3-2 a Montreal como visitante y es líder de la Conferencia Este con 27 puntos, tres más que Cincinatti, su escolta. Se trató de un encuentro no exento de polémica, por la patada que sacó momentáneamente del campo a Lionel Messi y la nueva regla que le impidió reingresar rápidamente para patear un tiro libre que terminó en golazo del paraguayo Matías Rojas (“así mal vamos, eh”, vociferó). No obstante, las Garzas lograron salir adelante luego de verse 0-2 abajo, gracias a las conquistas del citado ex Racing, Luis Suárez y Benjamín Cremaschi.

Horas después de dar el golpe en Canadá y ya de regreso en Miami, el argentino y el uruguayo decidieron disfrutar de un domingo en familia. En consecuencia, junto a Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y los niños de cada pareja, se dirigieron al Hard Rock Hotel para almorzar juntos y luego pasar la tarde bajo el sol.

La presencia del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y de la leyenda charrúa revolucionaron el lugar, con los fanáticos rodeándolos para eternizar el momento son una selfie o un autógrafo. No obstante, acompañados por la seguridad del lugar, esas situaciones se dieron en el camino hacia la edificación con la guitarra gigante en el frente, o en la transición desde el restaurant hacia las piscinas. Antes y después, pudieron paladear de la tranquilidad y de momentos de diversión en familia, más allá de algunas fotos lejanas robadas por los presentes.

Antonela fue la que más imágenes compartió del día especial: en su cuenta de Instagram, publicó una foto de la fachada del hotel y luego otra del menú elegido, una hamburguesa de pechuga de pollo rebozada bautizada “Messi Chicken Sandwich”, en honor a la Pulga, de 36 años. Incluye queso provolone derretido y alioli de hierbas, acompañado de tomates y rúcula, y servido en pan artesanal tostado, junto con unas papas fritas crocantes. Y está inspirado en la milanesa, la comida preferida del astro.

El menú elegido por Antonela

Hay otro plato inspirado en el ídolo en la cadena que visitaron las afamadas familias. Se trata de la “Messi Burger”, que consiste en una doble hamburguesa cubierta con queso provolone, chorizo en rodajas, cebollas caramelizadas y una exclusiva salsa ahumada picante, servida en un pan artesanal brioche con papas fritas.

Después de comer, los atacantes y sus seres queridos caminaron hasta la zona de recreación y fue en ese tránsito en el que surgieron la mayoría de los testimonios visuales de la visita, desde las cámaras o teléfonos móviles de los aficionados al deporte.

Posteriormente, ya junto al agua, surgieron las fotos de Messi, Suárez y compañía descansando en las reposeras y saboreando algunas bebidas y el merecido día libre; sobre todo porque el calendario les propone un desafío cercano. Y de los difíciles. Es que el miércoles visitarán a Orlando City en el Clásico del Sol, en una nueva jornada de la Major League Soccer. Y el sábado, ya en el Chase Stadium, las Garzas recibirán a DC United.

TODAS LAS IMÁGENES DEL DÍA DE RELAX DE MESSI Y SUÁREZ, JUNTO A SUS FAMILIAS

La salida de las familias de Messi y Luis Suárez

La salida de las familias de Messi y Luis Suárez

Messi, junto a una de las piscinas del complejo