Así es el sandwich inspirado en el plato preferido de Messi que se vende en un restaurante de Miami

Messi ya tiene su propio sándwich de pollo

Lionel Messi desató la locura desde su arribo a Miami para unirse al Inter Miami, y al día siguiente de pisar tierra estadounidense, la reconocida cadena de restaurantes Hard Rock Cafe presentó su última creación: el “Messi Chicken Sandwich” (el sándwich de pollo de Messi).

Esta versión de sándwich consiste en una pechuga de pollo rebozada estilo ‘milanesa’ con queso provolone derretido y alioli de hierbas, acompañado de tomates y rúcula, y servido en pan artesanal tostado, junto con unas papas fritas crocantes. El propio Messi compartió la noticia en sus redes sociales el día del lanzamiento, diciendo: “Está inspirado en mi comida favorita: ¡La Milanesa! ¡No se lo pueden perder!”.

Bajo el lema “Made For You by Leo Messi” (creado para vos por Leo Messi), el “Messi Chicken Sandwich” puede disfrutarse en todos los restaurantes de Hard Rock Cafe y también está disponible como parte del servicio en la habitación de algunos hoteles de la cadena. Además, el plato viene con una banderita pequeña que contiene un código QR que lleva a un mensaje de bienvenida especial del propio Messi. La experiencia incluye realidad aumentada con el capitán argentino, un recorrido por la cocina y los restaurantes, trivias, juegos, compras en línea y mucho más.

El “Messi Chicken Sandwich” tiene un costo de $19.99 dólares y se ha convertido en el plato más vendido desde su lanzamiento, según comentó un empleado de Hard Rock Cafe a Infobae. Además de este sándwich, la cadena gastronómica ofrece la “Messi Burger” ($19.99 dólares), que consiste en una doble hamburguesa cubierta con queso provolone, chorizo en rodajas, cebollas caramelizadas y una exclusiva salsa ahumada picante, servida en un pan artesanal brioche con papas fritas. Aunque las ventas de la hamburguesa han disminuido un poco, sigue siendo muy popular entre los comensales.

Uno de los primeros en consumir el nuevo plato fue el conductor televisivo Fernando Fiore, que habitualmente cubre al Inter Miami. Probó el sándwich de pollo apenas salió a la luz y no pudo ocultar su emoción: “Un fenómeno este Lio, hace todo bien, ahora es chef. Está riquísimo, la salsita de alioli es espectacular, el aderezo, el tomatito crujiente, la milanesita de pollo acompañada por papas fritas y, por supuesto, con la ‘compañía’ de Leo, eso es lo mejor”.

En Hard Rock Cafe, además de disfrutar de su excelente gastronomía, los comensales pueden sumergirse en un ambiente rockero, rodeados de guitarras de reconocidos músicos, discos y pósters en las paredes, y bandas en vivo. Con la creciente “Messimanía”, el restaurante ha creado un área exclusiva donde los fanáticos del Inter Miami pueden ver a Messi en acción durante los partidos de su equipo en una pantalla gigante, en un evento denominado “Watch Party”, que incluye un menú especial.

El menú de Hard Rock Cafe con Messi

Un sector exclusivo con merchandising del 10

Y como si todo esto fuera poco, además de disfrutar de la comida “preparada” por el recién coronado campeón del mundo en Qatar y presenciar los partidos de su equipo, los fanáticos también pueden adquirir merchandising con el nombre de Messi. Por precios que van desde los $19.50 a los $70 dólares, se pueden comprar diversos artículos como un llavero con forma de guitarra, un gorro de playa, un bolso pequeño, una remera con el número 10 en el dorso, botella térmica o un buzo con capucha.

La presentación y el esperado debut de Messi con la camiseta rosa o negra del Inter Miami se acercan, pero el fenómeno que genera el astro argentino parece estar aquí para quedarse. La “Messimanía” recién empieza.

