“Todo mal con vos, no es más tu amigo”: la broma de Messi tras ver a Miami Heat en la NBA y el posteo familiar que realizó luego del partido

La broma de Messi tras ver un partido de NBA

Con Lionel Messi como capitán, un contingente de Inter Miami estuvo presente en la última presentación de los Miami Heat en el cuarto partido de la serie eliminatoria frente a Boston Celtics en el estadio Kaseya Center de Florida. Fue derrota para los Heat por 88-102, lo que los puso en una instancia comprometida ya que están 1-3 en el global y tendrán que ganar tres juegos al hilo para avanzar a cuartos de final. Al margen del resultado, los futbolistas se divirtieron entre amigos y familiares.

“Bienvenido a nuestra casa, Lionel Messi”, fue el mensaje para el argentino, vitoreado por todos en la tribuna. El 10, que concurrió por primera vez a la cancha de los Heat desde que se mudó el año pasado a Miami para jugar en Inter, devolvió el gesto con mano en alto y una sonrisa. También se lo pudo ver muy alegre a sus compañeros Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, todos con pasado en el Barcelona de España.

Las mujeres y los niños de cada uno también estuvieron presentes. Y Messi hizo una broma cuando los visitantes se retiraban del estadio: “Está todo mal con vos, no es más tu amigo, dijo”. Leo, que se iba caminando con su hijo menor, Ciro, parecía dirigirse a Sofía Balbi, la esposa de Suárez. Antes ya habían pasado Busquets y Alba con sus esposas e hijos, y Antonela Roccuzzo, quien atrás tenía a Mateo picando una mini pelota de básquet. Otro de los invitados a la salida grupal fue el histórico Pepe Costa, hombre de absoluta confianza de Messi, que lo sigue a cualquier parte que vaya.

"Familia y básquet", el posteo de Messi en las redes sociales tras ver a los Miami Heat

Después del descanso, el capitán del Inter y la selección argentina publicó algunas fotos de lo que fue la excursión a ver a los Heat. “Familia y básquet”, fue el comentario en su cuenta de Instagram, representando al deporte del balón naranja con un emoji. En imagen aparecieron todos los integrantes de la familia: Lionel, Antonela, Thiago, Mateo y Ciro. Los tres niños lucieron la musculosa negra y roja del equipo predilecto de la NBA en Miami.

En el mismo posteo, Leo también compartió dos fotografías más: una con su esposa y otra en la que está solo. Un detalle no menor que no pasó desapercibido en las redes sociales fue el look “total denim” que mostró Lionel Messi, luciendo la nueva tendencia con una chaqueta y pantalones vaqueros de lavado claro. Le sumó unas zapatillas de cuero blancas de la marca de las tres tiras (negras) y un buzo oscuro.

Lionel Messi apareció por sorpresa en un juego de NBA: el look que causó furor

Durante el partido entre los Heat y los Celtics, Messi fue enfocado junto a su hijo Mateo y Lucho Suárez también sobresalió con una musculosa de la franquicia de Miami, con su apellido y el número 9 en la espalda. El uruguayo fue el único que se atrevió a lookearse como basquetbolista, mientras que el rosarino y los españoles mantuvieron la muda de ropa con la que acudieron al estadio.

El astro de 36 años disfrutó de su tiempo libre antes de afrontar una agenda estrecha. El mes de mayo incluirá seis cotejos para Inter Miami, todos correspondientes a la MLS, en la que defiende la cima de la Conferencia Este. Sus rivales serán New York Red Bulls, CF Montreal, Orlando City, DC United, Vancouver Whitecaps y Atlanta United. A principios de junio, la selección argentina afrontará un par de amistosos preparatorios para la Copa América que se iniciará justamente en Estados Unidos el 20/6 (el equipo de Lionel Scaloni abrirá el certamen en su compromiso ante Canadá).

La acción para el plantel dirigido por el Tata Martino continuará con los hombres que no sean seleccionados por sus países. Las Garzas ya tienen en el horizonte la defensa del título de Leagues Cup, competición que se iniciará en julio y representa hasta ahora el único título de Messi con la franquicia.

IMÁGENES DEL POSTEO DE MESSI Y SU EXCURSIÓN AL ESTADIO DE LOS MIAMI HEAT

Foto con su esposa, Antonela Roccuzzo, subida a las redes sociales

Otra de las imágenes que posteó Leo en su cuenta de Instagram

El look de Lionel Messi para ver el partido entre los Heat y Boston Celtics por la NBA

"Bienvenido a nuestra casa, Lionel Messi", fue el mensaje de los Heat al rosarino (Mandatory Credit: Michael Laughlin-USA TODAY Sports)