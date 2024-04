8 frases de Demichelis: del consejo a Borja para que le marcara los goles del triunfo a Central a las dos preguntas que lo incomodaron

River Plate remontó un marcador adverso y venció 2-1 como local a Rosario Central con un doblete del colombiano Miguel Borja en la penúltima fecha de la Copa de la Liga. Con la victoria, el Millonario llegó a 24 unidades en la tabla de posiciones y quedó tercero en la Zona A, a un punto de la cima que comparten Argentinos Juniors y Barracas Central.

En el estadio Monumental, el Canalla abrió el marcador a los 14 minutos por intermedio de Lautaro Giaccone; mientras que el local lo dio vuelta con tantos de Miguel Borja a los minutos 67 y 87. “Se pudo ganar, le pude aportar al equipo y estoy contento. Teníamos un rival fuerte enfrente, y todos vienen a jugarse una final contra River”, dijo el colombiano, quien además admitió que un consejo de Martín Demichelis fue clave.

“La confianza del entrenador, que me decía que no saliera del área, quedate, alargalos, que te va a llegar la pelota. Me gustaría salir, tocarla. Pero son decisiones del entrenador, lo tengo que respetar. Lo he escuchado y es el resultado de lo que él me dijo. Gloria a Dios que pudimos anotar”, reconoció el Colibrí.

Sobre esto, Martín Demichelis habló en conferencia de prensa y se alegró por el doblete de Borja, quien superó a Maravilla Martínez de Racing y es el máximo goleador del campeonato: “Le insistí porque a veces no le llegaba la pelota, le pedí que tenga paciencia que sí íbamos a llegar, que no se mueva del área. Y él ahí es letal. Me alegro mucho por él y que haya vuelto al gol”.

A la hora de analizar el partido, el entrenador millonario reconoció que costó el primer tiempo, pero aclaró que el equipo nunca estuvo fuera del partido. “Fuimos muy dominantes y no es fácil romper una línea de 5-4-1 con un rival totalmente replegado. Teníamos control de pelota y posición y en una jugada muy buena de Giaccone, desde ahí todo empieza a costar”, reconoció Micho en conferencia.

A la hora de explicar en qué cambio el equipo en el complemento, dijo: “Pasamos de jugar con Miguel (Borja) y 2 extremos a tres por adentro y un 5 vs. 5. Era más arriesgado porque a una segunda buena contra de Central te podían lastimar. Por eso me voy muy contento porque no se pusieron a jugar el partido de la ansiedad. Los cambios le hicieron bien al equipo. Fue un triunfo muy merecido”.

Demichelis no ocultó su fastidio cuando un periodista lo consultó acerca de si reconocía que su equipo no está jugando bien. “¿Hoy era importante jugar bien o ganar? Ganamos y hay que estar contento”, contestó sin rodeos.

En tanto, para terminar, volvió a explicar por qué optó por la salida de Nacho Fernández del equipo titular, y lo bien que lo hizo cuando entró, siendo un factor clave en la remontada del final: “Analizo un montón de cosas en los cambios y el que no estén en el día a día no lo pueden analizar. Se hizo un desgate enorme en Venezuela (en el debut por la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira). Los que entraron lo hicieron muy bien, eso me reconforta”.

Y concluyó: “Voy a repetir siempre lo mismo, sigue siendo importante por eso entró y jugó bárbaro. Es un líder. Fuimos a Venezuela, veníamos de dos derrotas y Nacho se hizo cargo de la situación. La Copa Libertadores es como el primer partido del Mundial, y Nacho tiene mil partidos. Él va a seguir peleando le toque de titular o suplente”.