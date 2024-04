Las perlitas de la serie del Manchester City: dónde guarda Julián Álvarez la medalla del Mundial, el detalle de los pies de Haaland y la pelea entre dos jugadores

El día que Manchester City se alzó con la UEFA Champions League (Robert Michael/dpa)

En la temporada 2022/23, el Manchester City pasó a la historia como el segundo equipo de Inglaterra en lograr el triplete en toda la historia. Se adueñó de la Premier League imponiéndose al Arsenal y venció en la FA Cup al Manchester United, aunque el mayor logro quedará marcado por la conquista de su primera UEFA Champions League en toda la historia. Un camino que comenzó oficialmente con una derrota ante Liverpool en la Community Shield y finalizó de la mejor manera ante Inter de Milán en Turquía.

Este sendero quedó retratado al detalle en la miniserie realizada por Netflix bajo el nombre de En equipo: el tripl3te del Manchester City. La composición de seis capítulos cuenta con contenido exclusivo de ese curso, con acceso al día a día de un elenco que pasó por todos los estadíos posibles y la intimidad de un plantel que tuvo grandes llegadas a mitad de 2022, como las de Erling Haaland y Julián Álvarez. Justamente, la Araña tuvo sus apartados especiales, porque mostraron cuál fue su bautismo en sus primeros días con la delegación: debió cantar frente a sus compañeros Despacito, un tema musical popularizado por Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Más adelante, estuvo la mención especial a la selección argentina al regreso del parate por el Mundial de Qatar ganado por la Celeste y Blanca. El recibimiento en diciembre de 2022 incluyó diversas muestras de afecto para uno de los futbolistas que no había tenido tanto rodaje en su semestre inicial en Europa. El saludo con todos sus compañeros se destacó por la reverencia realizada por Jack Grealish en el instante previo a estrecharse en un abrazo. Permanecía la duda sobre cuál había sido el mensaje manifestado por el hombre de Inglaterra al ex River Plate, aunque la producción de la pieza audiovisual se encargó de decodificarlo: “Me inclino ante ti, amigo”.

Julián Álvarez mostró dónde guarda la medalla de campeón del mundo con la selección argentina

Además, las cámaras pudieron registrar un lugar muy especial de Álvarez en su casa porque el atacante expuso el lugar donde guarda las cosas más valiosas de su carrera. “Por ahora, tengo algunas camisetas, de Argentina tengo muchas más. Los botines...”, declaró y los focos se dirigieron con rapidez a la medalla de campeón del mundo con la Selección, que estaba depositada en uno de los estantes del armario. Inmediatamente, el delantero la atesoró entre sus manos y se le dibujó una sonrisa en el rostro, mientras decía “la del Mundial...”.

Sus cuatro goles en la Copa del Mundo no alcanzaron para desplazar a su competidor en el puesto dentro del equipo. La figura de Erling Haaland fue observada muy de cerca en la serie, porque el noruego fue el principal objetivo en el plano de los refuerzos, luego de que el club desembolsara 60 millones de euros al Borussia Dortmund y, en su primera temporada en la Premier League, fue el máximo goleador en la historia de la competición con 36 goles de los 94 convertidos por los Sky Blues.

El delantero de 23 años provocó algunos cambios en la dinámica del cuadro de Manchester, porque tomó la decisión de colocar un bonsai en la sala de fisioterapia para absorber energía positiva y algunos futbolistas, entre ellos él, se encargan de cuidarlo. Además, Haaland causó sorpresa al exponer sus pies en plena sala de recuperación en medio de un momento de distensión.

Los pies de Erling Haaland

La imagen, de pocos segundos, expuso una serie de imperfecciones en los dedos gordos de cada pie y lo ligó a los pisotones que recibe en cada encuentro mientras le colocaban una venda en la zona afectada: “Me pisan en todos los juegos. No importa. Me gusta sentir algo de dolor. Grito todos los días con Mario (Pafundi, fisioterapeuta), él me proporciona mucho dolor”. Acto seguido, De Bruyne lo toreó a la par que ejercía su rol de camarógrafo improvisado: “Ya no eres un vikingo”. La respuesta no demoró en llegar: “Sí, soy un vikingo, solo que sensible”.

La relajación no es una excepción en lo diario porque en cada entrenamiento se hacen bromas y plantean distintos tópicos en lo que son jornadas de entretenimiento en lugar de trabajo. Así lo manifestó Julián Álvarez: “Esos momentos de charla, de divertirnos, de chistes, hacen que todos los días se lo pase muy bien acá. Eso es lo lindo de vivir todo esto en el mundo City”. Eso quedó a la vista por una llamativa pelea amistosa entre dos integrantes de la plantilla.

İlkay Gündoğan y Scott Carson fueron los protagonistas de un momento muy gracioso. “La pelea con Gundo fue un día que se veía cansado y le dije: ‘¿Estás bien, Gundo?’. Como estaba así, pensé que eso le ayudaría y le dije: ‘Luchemos’. Siendo sincero, él era un poco más fuerte de lo que esperaba. Pensé que se iba a rendir rápido, pero aguantó mucho”, contó el tercer arquero, quien está por detrás de Ederson y Stefan Ortega Moreno en la consideración de Pep Guardiola. Las postales mostraron como las risas brotaban de las personas que los acompañaban y ambos protagonistas terminaron en el suelo. “Scott no dejaba de pedirme luchar con él antes de cada entrenamiento”, se sinceró el mediocampista, quien remató ese amistoso choque con una frase a Carson: “Me fue bien. ¡No lo esperabas!”.

La excelente camaradería en las entrañas del campeón inglés registró otras aristas cómicas con otros integrantes como Jack Grealish, Nathan Aké y Manuel Akandji, entre otros, pero cada cual es dueño de descubirlas durante la media docena de capítulos que fluctúan en una duración que va de los 42 a 48 minutos.