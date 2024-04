La feroz advertencia de Mike Tyson a Jake Paul, su rival 31 años menor en el combate que marcará su regreso al boxeo

Paul y Tyson, frente a frente, en un combate que será transmitido por Netflix

Mike Tyson volverá a subirse al ring a los 58 años y generó una revolución en el mundo del boxeo e incluso entre los outsiders al deporte, un sismo muy superior al que provocan las presentaciones de los campeones más populares de la actualidad. El ex rey de los pesados se subirá al ring ante el Youtuber Jake Paul, que ya incursionó con éxito en el universo de los guantes. La velada será el 20 de julio en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

El anuncio le dio paso a la controversia, dado que los contendientes pretenden que se trate de un combate oficial, mientras que Iron Mike deberá someterse a una batería de estudios que pueden ponerle obstáculos a la pelea, incluso si se realiza bajo el rótulo de exhibición, por la avanzada edad de la leyenda.

Incluso arreciaron las críticas, como la del reconocido entrenador de MMA, John Kavanagh, el coach de Conor McGregor. “¿Tyson tendrá 58 años? No es una buena idea que una persona de esa edad reciba golpes en la cabeza con esa fuerza, no importa quién sea. No es necesario que hagan eso”, argumentó.

El histórico noqueador recogió el guante. “¿Estás preocupado o celoso? Dime. Yo no sé. Tengo 58 años, ¿y qué? Recibo miles de millones de visitas solo por hablar con alguien sobre la pelea. Todo el mundo, incluso la mayoría de los deportistas, están celosos. Yo digo: ‘En tu apogeo, no podrías atraer a un millón de personas’. ¿De qué estás hablando? No se podía llenar la arena. ¿Quién, a sus 58 años, podría llenar un estadio con 80.000 asientos? ¿Por qué crees que quieren pelear conmigo y no con nadie más? Todo el mundo quiere pelear con él -por Jake Paul-, pero si peleara contra boxeadores, las únicas personas que lo verían serían las personas a las que les gusta”, alardeó en una entrevista con Reuters.

El impactante entrenamiento de Mike Tyson a los 57 años

Luego, llegó el tiempo de las feroces advertencias a su rival 31 años menor. Es que Paul había aguijoneado ante los micrófonos: “Te voy a arrancar la oreja, Mikey”, en alusión al oscuro episodio del mordisco a Evander Holyfield. Iron Mike devolvió. “He visto videos en YouTube de cuando tenía 16 años, haciendo bailes extraños. Ese no es el tipo contra el que pelearé”, se burló de su condición de influencer.

“Se le llama exhibición, pero si buscas exhibición no verás ninguna de las reglas bajo las que lucharemos. Será una pelea”, avisó. “El vendrá e intentará lastimarme, a lo cual estoy acostumbrado y rápidamente se dará cuenta del error que cometió”, concluyó.

La última vez que Tyson subió al ring fue en 2020, en ocasión del combate con Roy Jones, otro éxito comercial y de taquilla.