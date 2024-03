El ex DT del equipo femenino de Boca habló por primera vez tras la suspensión del juicio por abuso sexual: “No hubo tocamiento”

Jorge Martínez habló de la denuncia por abuso sexual

El juicio que afrontaba Jorge Martínez por presunto abuso sexual a Florencia Marcó, empleada del departamento de comunicación de Boca Juniors, quedó suspendido luego de que el abogado del ex lateral, recusara al juez Sergio Paduczak. A partir de ahora, los dos miembros del tribunal, Patricia Elisa Cusmanich y Angel Nardiello, tendrán 48 horas para definir si aceptan o no la recusación que impulsó Ángel Romero, defensor del entrenador. Además, el letrado pidió la nulidad del juicio por irregularidades. En caso de ser culpable, Martínez podría afrontar una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión.

“Nadie pudo acreditar una conducta impropia. No hay nada que lleve a pensar en una culpabilidad”, aseguró Romero, mientras que en contrapartida, Andrea Lucangioli, abogada de Marcó, enfatizó: “Hubo muchas contradicciones entre las declaraciones de quienes siguen siendo empleados de Boca. Pero la única testigo que ya no está vinculada al club fue contundente: dijo que vio la situación y que sabía también de otros abusos por parte de Martínez y cuando el juez le preguntó por qué nadie los denunció ella dijo lo que todos saben: ‘Por miedo’”.

En ese contexto, este lunes por primera vez se escuchó la voz del ex marcador de punta de Independiente, River y Boca. Ya había hecho declaraciones al ingresar al Tribunal, pero luego de la suspensión, se explayó en contacto con A24 y radio La Red. “Uno se siente mal, angustiado, te cortan la vida en milésimas de segundos y no entendés por qué. Hubo 15 testigos que han pasado, y las dos testigos presenciales del hecho; una estaba hablando con la señorita Marcó y la otra que estuvo a dos pasos, no pudieron aseverar que hubo tocamiento. No le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a una mujer”, argumentó Martínez.

Después, pasó a dar su versión de los hechos. “Ella estaba en un pasillo hablando con una de las testigos, había una jugadora al lado. Yo venía con otra jugadora, veníamos hablando, pasamos por al lado de donde estaban ellas y seguimos caminando. Seguí a mi oficina para diagramar el entrenamiento de la fecha siguiente, no entiendo dónde hubo un tocamiento. Dice que yo pasé por atrás e intenté sacarle el celular, que tenía en el bolsillo del pantalón. Y ese hecho nunca sucedió. Nunca hubo ninguna intención de nada”, refrendó su postura, que se contrapone con lo planteado por Marcó, quien aseguró que el DT y ex lateral ya venía insinuando todo el tiempo sus actitudes y la manoseó en sus partes íntimas.

“Habría que preguntarle a ella por qué hizo esa denuncia. Yo simplemente me dedicaba a trabajar, a hacerlo lo mejor posible todos los días con responsabilidad. Estábamos felices trabajando bien, no lo entiendo, no lo sé. Por eso estamos dispuestos ante la Justicia desde el primer día”, agregó.

Por último, describió cómo es su vida actualmente tras la denuncia: “Es bravo, no es una denuncia simple, te están acusando de abuso sexual simple. El título te destruye. Te quedás afuera del sistema. Y es difícil reinsertarme. Pero confío en quién soy, descanso tranquilo porque soy inocente. Es durísimo porque no tenés vida, te cortan toda la posibilidad de seguir creciendo y de ser feliz. Te olvidás de sonreír”.