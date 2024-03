Le dicen “el Rooney argentino” y sueña con eliminar a Boca de la Copa Argentina: “Espero complicar a Rojo más que el verdadero Wayne”

El gran parecido de Germán Lesman con Wayne Rooney, ex compañero de Marcos Rojo en Manchester United

“Y, tengo un aire, tengo un aire. Qué vamos a hacer... Es la realidad”.

Germán Lesman es centrodelantero y goleador, pero no registra ningún parentesco con la ex estrella del Manchester United Wayne Rooney, a pesar de ser físicamente idéntico. En vísperas del duelo ante Boca por los 32avos de final de la Copa Argentina, el atacante santafesino que sueña con amargar al Xeneize contó su historia y adelantó que le pedirá una foto a Marcos Rojo, ex compañero, para que el inglés constate su parecido.

El Colo debutó en Colón de Santa Fe en 2010 y luego de un paso por Rangers de Chile deambuló por varios clubes del Ascenso argentino antes de terminar goleador de la B Nacional con la camiseta de All Boys en 2016. Allí volvió a Primera para firmar en Huracán, pero por diferentes cuestiones no pudo explotar su faceta goleadora y recaló en Instituto de Córdoba. Después de probar suerte en Brown de Adrogué, Villa Dálmine, Atlético Rafaela y Agropecuario, retornó a Central Norte de Salta, donde está muy a gusto y sueña con ascender.

“Estábamos esperando que pusieran fecha porque hacía rato daban vueltas con eso. Desde que fijaron eso, ya nos pusimos a pensar solamente en Boca. Lamentablemente no tenemos ningún partido oficial todavía, pero vamos a hacer lo mejor posible para estar a la altura el sábado”, es lo primero que le dice Lesman a Infobae, remarcando que el Cuervo todavía no inició su camino en el Federal A y a gatas disputó una final de Copa Salteña ante Juventud Antoniana, donde convirtió un tanto (2-0).

Respecto a esta extraña preparación, detalló: “Es raro porque estuvimos mucho tiempo entrenando por entrenar. No está bueno porque uno espera todos los fines de semana para jugar. Fue complicado. Le ganamos a Juventud Antoniana, pero no deja de ser un amistoso, así que lo verdadero va a ser ahora. La gente acá es muy apasionada, va mucho a la cancha y el sábado va a llenar la tribuna porque son seguidores. Siempre te hacen sentir clima, es más parecido a una B Nacional. Por la gente y el club, el equipo merecería estar una categoría más arriba”.

El "Rooney santafesino" sueña con convertirle a Boca en Copa Argentina

En 2022, Central Norte llegó a disputar la tanda de penales contra Independiente, a quien tuvo a maltraer. Sobre la receta para dar el golpe, el Pepo contó: “Es dar todo. Sabemos que ellos tienen mucha jerarquía. Son uno de los dos mejores equipos de de Argentina. Hay que dar todo y saber que vamos a tener pocas oportunidades, hay que concretarlas y después hacer un partido perfecto”. Y añadió: “Boca es un equipo dinámico, hay que estar atento a eso. Tiene rápida circulación, por eso hay que estar concentrados los 90 minutos. Diego Martínez viene del Ascenso y tendrá detalles de nuestro equipo porque, con las facilidades que hay hoy, cualquier técnico te estudia y más estando en Boca. Nosotros tenemos que jugar tranquilos cuando tengamos la pelota, tratar de no perderla fácil. Hacer un partido digno y estar inspirados para que salgan las cosas bien”.

Lesman habló de lo “buen tipo” que es Lucas Blondel, a quien tuvo de compañero en Atlético Rafaela, y lamentó no poder cruzarse con Norberto Briasco, con quien compartió vestuario en Huracán (Beto fue citado por la selección de Armenia y no estará presente). En su historial personal contra Boca figuran dos derrotas de cuando vestía la camiseta del Sabalero: una con gol de Juan Román Riquelme y otra con un doblete de Nicolás Blandi (0-1 y 0-2, ambos en Santa Fe en 2011). Ahora apuesta fuerte: “Ojalá que la tercera sea la vencida”.

Desde hace un tiempo, el 9 empezó a coleccionar camisetas que fue cambiando a lo largo de su carrera y seguramente intente llevarse alguna de Boca este sábado: “Si se puede, sería hermoso. Cambiarla con Cavani sería espectacular porque es un jugador de mucha trayectoria internacional y un jugadorazo. Si se da, se da”. De todas formas, aclaró que el canje de casaca es algo que no se tocó en la interna de Central Norte, ya que están focalizados 100% en lo deportivo: “Queremos hacer bien nuestro trabajo, no ir a ver qué pasa. Vamos para dejar una buena imagen, después del partido se verá”.

Mientras en Boca se habla del posible retorno a la titularidad de Marcos Rojo, que compartió cientos de entrenamientos con Rooney, Lesman aceptó su parecido con el ex delantero inglés y hasta se permitió bromear: “Le voy a decir que nos saquemos una foto y que se la mande. ¿Si le va a ser más complicado marcarme a mí que a Rooney? Vamos a ver, esperemos hacérsela complicada”.

Por último, describió cómo se imagina el sábado por la noche luego del match por los 32avos de final de la Copa Argentina: “Ojalá festejando. Sería algo histórico para nosotros y para el club dejar a Boca afuera. Va a ser muy complicado, pero hay que intentarlo. Que sea un lindo espectáculo y que la gente de Central se sienta identificada, tienen que saber que vamos a dejar todo en la cancha”.

SEGUNDA PARTE: DE SU FANATISMO POR COLÓN A POR QUÉ NO PUDO EXPLOTAR DESPUÉS DE SER GOLEADOR EN ALL BOYS

Lesman el día de su debut en Primera División con Colón en cancha de Quilmes

—Te tocó nacer futbolísticamente en Colón y sos oriundo de Santa Fe. ¿También sos hincha?

—Sí, sí. La verdad que soy hincha del Sabalero.

—¿Cómo viviste el descenso el año pasado?

—Es feo irse al descenso, pero no es nada del otro mundo, son las reglas. Descender no tendría que ser la muerte de nadie, hay que afrontarlo y tratar de ascender enseguida. No pasa de eso. Ojalá este año le pueda ir bien a Colón y ascienda.

—¿Por qué después de ser goleador en All Boys se frenó tu carrera? ¿Qué pasó cuando diste el salto a Huracán?

—Nunca pude agarrar continuidad. En cualquier torneo que había quedaba parado tres o cuatro meses y me costó. Se terminaba el torneo y quedábamos mucho tiempo sin jugar. Después vino la pandemia y eso me hizo perder ritmo y nivel. La realidad es que me costó.

—¿En Central Norte volviste a encontrar tu lugar en el fútbol?

——Sí, la verdad que acá en Central me siento bien. Es una categoría más abajo que Huracán y All Boys, pero me siento muy cómodo, con muchas ganas. Estoy donde quiero estar.

--Aunque todavía no arrancaron el Federal A, ¿ves bien perfilado al plantel?

—Ahora tenemos muchos jugadores de experiencia, hay un mix entre experiencia y chicos que cuando entran están muy bien. Ahora contra Boca tenemos que estar concentrados y metidos para generar riesgo. Así van a ser nuestros partidos. Tratar de quitar la pelota en mitad de cancha y atacar cuando se pueda. Tenemos buen material.

—En cuanto a lo personal, venís de hacer un gol en la final de Copa Salteña contra Juventud Antoniana. ¿Hiciste alguna preparación especial?

—No, estoy entrenando normalmente con el plantel. Nos vamos conociendo. Este será el primer partido oficial y va a ser muy duro, pero esperamos estar a la altura y darle competencia a Boca y después en el Federal A.

—Después de una larga trayectoria, ¿qué objetivo te queda por cumplir como futbolista?

—El ascenso sería algo bueno que no pude cumplir. Ganar un título me gustaría antes de terminar mi carrera. Me quedan unos cuantos años, pero pude salir goleador del Nacional B, jugué en bastantes equipos y ganar un ascenso o un título sería coronarlo. Creo que nada más que eso.

—¿Volver a jugar en Colón lo ves muy lejos?

—No, sería un sueño. Es hacer una buena campaña y que justo el técnico que esté, te quiera. Yo en la B Nacional fui goleador así que, qué se yo... Estoy tranquilo, si se da, se da. Si no, intentarlo. Ahora tengo puesta la cabeza en Central Norte, después veremos qué sale.