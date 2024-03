Roger Federer sorprendió al explicar por qué no extraña jugar al tenis

Roger Federer, durante su entrevista con Eurosport

Desde su retiro del tenis en septiembre de 2022, Roger Federer no ha vuelto a hablar de ello y se dedicó a disfrutar de su familia y asistir a varios eventos en su tiempo libre, dejando atrás los viajes y entrenamientos constantes que lo obligaban a focalizarse en seguir ganando títulos. El suizo de 42 años brindó una entrevista en la cual abrió su corazón y reveló sensaciones jamás contadas sobre el deporte que lo convirtió en leyenda.

“Me siento realmente aliviado, si eso tiene algún sentido. Quiero decir, los últimos años han sido difíciles con mi rodilla. Podías sentir que el final se acercaba. Entonces, cuando todo está dicho y hecho y has superado la línea y estás oficialmente retirado, respiras profundamente y dices: ‘Guau, está bien, eso estuvo bien’, contó Federer en un diálogo con GQ Sports.

Su Majestad, ganador de 20 Grand Slams, reconoció que ya no estaba disfrutando como quería del tenis y por eso llegó el momento de decir adiós. “En ese momento, estaba sufriendo. Porque sabía que iba a ser difícil. El momento del retiro en Londres, todo lo que llevó a ello. Y luego, por supuesto, tienes flashbacks un poco más tarde cuando ves momentos destacados o la gente te pregunta: ‘¿Cómo te sentiste en ese mismo momento?’, y te muestran un punto culminante. Dices: ‘Dios mío, ¿realmente tengo que volver a ver eso?’, continuó.

Sobre su última presentación en la Laver Cup de Londres en el O2 Arena, Federer no pudo evitar la emoción y expresó: “Algo que siempre ha estado contigo se ha ido y se habrá ido para siempre, y no puedes recuperarlo por mucho que lo desees. El tren ha abandonado la estación. Y eso está bien, y quiero que sea así, pero, por supuesto, no puedes simplemente pasar de un día para otro y decir: ‘Está bien, no hay problema, eso es fácil’.

Roger Federer y Rafa Nadal lloran en la Laver Cup de Londres, donde el suizo jugó su último partido de tenis (AP Foto/Kin Cheung)

Ante la pregunta sobre si extrañaba el tenis, Roger fue contundente al expresar que está tranquilo: “No lo extraño. Me siento realmente en paz. Creo que también es porque sé que mi rodilla, mi cuerpo y mi mente no me permiten estar ahí fuera. Siento que me exprimí el limón. Probé todo lo que tenía. Y estoy tan en paz. Me encanta ir a jugar tenis con mis hijos. Acabo de reservar una cancha con mi esposa por primera vez en mi vida. Me encanta jugar tenis y siempre pensé: ‘¿Cómo será ese momento cuando me retire y vuelva a una cancha de tenis y en realidad no tenga que mejorar? ¿A quién le importa si fallo un golpe de derecha? ¿A quién le importa si está mejorando o no?’”.

OTRAS FRASES DE ROGER FEDERER:

- “Siento que los minutos importan más ahora que antes. No sé si es cosa de la edad también, a medida que te haces mayor sientes que el tiempo se te escapa y todavía te queda mucho por lograr, mucho por hacer”.

- “Me encanta ver jugadores de una sola mano como Stan Wawrinka, Richard Gasquet y Stefanos Tsitsipas. Dominic Thiem es maravilloso. Grigor Dimitrov es un buen amigo. Entonces me encanta eso. Y luego me gusta ver personajes y me gusta ver jugadores atléticos explosivos. Lo que recibimos cada vez más hoy en día es que desearía que a veces tuviéramos un poco más de variedad, y también un poco más de ida y vuelta hacia la red, no solo de lado a lado. Veremos hacia dónde irá el juego”.

- “Estoy feliz de no haber tenido un declive al final. El descenso se produjo por las lesiones, si se quiere. No lo llamo un declive, supongo que son solo las luchas. Pero ahora estoy feliz. Es una vida completamente diferente. Es como cuando estaba en rehabilitación”.

- “Si no eres un luchador, si no puedes esforzarte, no puedes lograr lo que yo logré simplemente sin esfuerzo. Creo que sólo cuando has trabajado increíblemente duro, puedes hacer que todo parezca sencillo. Así que siempre luché, especialmente al principio”.

- “Es difícil para mí ver un partido completo de tenis porque estoy demasiado ocupado con los niños y corriendo. Quizás vi un partido completo el año pasado. Pero aparte de eso, son lo más destacado y reviso las puntuaciones todos los días”.