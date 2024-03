La respuesta de Nicolás Otamendi cuando le preguntaron si alguna vez jugará en River Plate

Nicolás Otamendi descartó la posibilidad de jugar en River

Desde que Nicolás Otamendi confesó públicamente su amor por River Plate, en Núñez se encendieron las alarmas y quedaron expectantes respecto a la posibilidad de contar con él en un futuro. Defensores con nivel de Selección, y más tratándose de un campeón del mundo, siempre son bien vistos en el Millonario, por eso no fue extraño que en los últimos mercados se rumoreara que próximamente el hoy zaguero de Benfica de Portugal firmara con la Banda.

Te puede interesar: Filtraron el modelo de camiseta que podría lucir la selección argentina para la Copa América: detalles “dorados” y cambio sustancial

Sin embargo, en la última entrevista que brindó a DSports, Ota dejó en claro que es difícil que eso ocurra: “Acá estoy muy bien, el club me lo hace ver, estoy muy cómodo. Renové por dos años más y si bien es verdad que soy hincha de River desde muy chico y mi fanatismo es algo muy lindo, trato de vivir el día a día y en este momento estoy acá disfrutando de lo que es Benfica y Europa”.

Su familia está a gusto en el Viejo Continente y ese es un tema que complica las chances de arribar a River: “Llevo muchísimos años acá, se me hace cada vez más difícil el tema de volver a Argentina porque, aparte de la edad, mis hijos también se criaron acá en Europa y Argentina no es que está muy bien. Genera incertidumbre, sí, todo lo que pueda deparar el futuro. Me encantaría estar cerca de mi familia, de mis padres, hermanos y amigos, pero por cómo está Argentina hoy es muy complicado”. El defensor cumplió 36 años y recién se liberaría en 2026 de la entidad lusitana, con la que acaba de extender su vínculo.

Te puede interesar: Alexis Mac Allister brilló con un gol y una asistencia en la aplastante victoria del Liverpool por 5-1 al Sparta Praga por la Europa League

Con lo que sí fantasea Otamendi es jugar con la Albiceleste en los Juegos Olímpicos de París: “Todo lo que sea relacionado selección argentina, uno quiere estar. Es un título que me ilusiona y me motiva. Nunca tuve la oportunidad de hacer Juveniles en la Selección y estar como mayor también sería un sueño. Después, la decisión es de Javi (Mascherano) porque todos queremo estar”.

Y añadió: “Yo siempre voy a estar disponible para vestir la camiseta de la Selección, sea en los Juegos Olímpicos u obviamente en la Copa América, pero la decisión es de Javier. Uno, como argentino, quiere defender la camiseta en cualquier momento. Ojalá, si me toca, pueda seguir disfrutándola”.

Te puede interesar: “Humildad, prestigio, magia y tanto fútbol”: el sorpresivo posteo del Pocho Lavezzi con Messi y Di María como protagonistas

QUÉ PASÓ EN EL VESTUARIO DESPUÉS DE GANARLE A BRASIL EN ELIMINATORIAS

“Nos enteramos en el vestuario (de la conferencia de Lionel Scaloni) porque no estábamos al tanto de lo que iba a hablar ni nada. Le salió decirlo en ese momento y quizás se opacó un poco la victoria y lo que habíamos conseguido contra Brasil, pero Leo es nuestro líder en la Selección y decidió que era el momento de decirlo. Está claro que dio su postura y fue lo que le salió en el momento”, dijo Otamendi.

Vale recordar que luego del triunfo 1-0 en el Maracaná ante la Verdeamarelha (justamente con gol de Nicolás Otamendi), el DT advirtió que iba a reflexionar sobre su futuro como técnico del equipo campeón mundial: “No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando. Y estos chicos lo ponen difícil, toca pensar en este tiempo, se lo diré al presidente y a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energía posibles y que esté bien”.