“Es una pesadilla viviente”: el impacto del escándalo en la Fórmula 1 llegó al matrimonio del acusado Christian Horner con Geri Halliwell

Christian Horner estuvo presente en las pruebas de Red Bull

El escándalo interno de Red Bull con Christian Horner como gran protagonista está comenzando a tener impacto en la vida privada del director deportivo de la escudería. El británico está bajo investigación por “comportamiento indebido”; la misma está a cargo de una empresa externa al equipo y todavía aguarda la confirmación de si estará presente durante la temporada entrante de Fórmula 1. En paralelo, las acusaciones habrían estando impactando dentro de la relación que mantiene hace años con Geri Halliwell y estarían atravesando el momento más inestable.

Según informó el medio inglés especializado en celebridades Closer, una fuente accedió a información de la ex Spice Girls y aseguró que “no puede evitar sentirse preocupada por el futuro” en medio de la situación. Y añadió al respecto: “Es un momento infernal para Geri y ha estado en un estado de absoluta confusión, tratando de mantener la compostura para los niños mientras se desmorona silenciosamente por dentro. La especulación de los medios, junto con todos los interrogatorios y el drama que ocurre internamente, han dejado su vida de cuento de hadas hecha jirones y ella está en el fondo: luchando por comer, apenas durmiendo y prácticamente funcionando mientras lucha por lidiar con todo”.

El medio británico añade que “la especulación la está volviendo loca y poniendo extremadamente ansiosa” y que está por entrar “el pánico de que esto pueda empezar a causar tensión en su matrimonio debido a lo que podrían ser meses o años de drama legal”. Además volvió a insistir en el pánico que está viviendo Halliwell: “Dice que se siente como si estuviera en una pesadilla viviente y está absolutamente aterrorizada por cómo podrían desmoronarse las cosas”.

Geri Halliwell estaría atravesando una crisis durante la investigación de Christian

Sin embargo, está batallando para sobreponerse a la situación y manejar el aluvión mediático lo mejor posible. “Geri está haciendo todo lo posible para recomponerse y salir de este agujero en el que se encuentra, porque sabe que no es bueno para nadie y es perjudicial no sólo para su estado físico, sino también para su bienestar mental”, agregó. Y cerró el tópico: “En última instancia, ella sólo quiere estar ahí para apoyar a Christian en todo lo que pueda y está decidida a que pase lo que pase, esto no separará a su familia”.

En paralelo Horner apareció dirigiendo un test secreto de Fórmula 1 mientras espera una decisión sobre la investigación por “comportamiento inapropiado”. En los videos que se filtraron fue visto sonriendo con el equipo en Silverstone, donde el nuevo coche de Red Bull salió a hacer las últimas pruebas antes de la presentación que tiene fecha para el jueves 15 de febrero, y que tiene la presencia confirmada del director más allá de la acusación que lo tiene en el ojo de la tormenta.

Según The Telegraph, la mujer que presentó el caso recopiló un “dossier de material incriminatorio” relativo a un “comportamiento inapropiado y controlador”. Pero del otro lado el directivo británico se refirió a las acusaciones como “locuras” y declaró públicamente: “Niego completamente estas afirmaciones”.