Un grupo de periodistas intentó agredir al técnico de Irak en plena conferencia de prensa tras la eliminación en la Copa Asia

Periodistas increparon al entrenador de Irak, Jesús Casas, luego de la eliminación en la Copa Asia (@ellarguero)

Parte de la prensa iraquí no está de acuerdo con el entrenador de su selección, el español Jesús Casas, y se lo hizo saber en la conferencia de prensa posterior aa la derrota 3-2 ante Jordania, que decretó la eliminación en octavos de final de la Copa Asia que se lleva a cabo en Qatar. Si bien el equipo cumplió con una aceptable labor, en el contacto con los medios el DT la pasó mal y también dijo lo suyo.

Irak se destacó en su grupo luego de haber terminado primero tras vencer en los tres partidos, incluido un 2-1 sobre Japón, una de las potencias de ese continente. En el choque de los octavos de final era favorito sobre Jordania, que remontó el resultado y dio el batacazo.

La tensión creció entre algunos periodistas iraquíes que fueron a la sala de conferencias para encontrarse con Casas, que mientras expuso su análisis varios cronistas se pararon muy enojados y le reprocharon al estratega brindar varias notas a medios españoles en lugar de enfocarse en el campeonato.

“Ninguno de los seleccionadores de los equipos que llegaron a octavos dio entrevistas antes de sus partidos. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Es una vergüenza”, le dijo uno de los comunicadores al DT y en ese momento él y sus colegas se pararon y se dirigieron hacia Casas. La seguridad del recinto interfirió para impedir que se agredieran al entrenador.

La prensa iraquí debió dejar el lugar y solo se quedaron los periodistas extranjeros. Ante la acusación que recibió, Casas esgrimió que las entrevistas que les dio a medios españoles no afectaron el funcionamiento del equipo en la primera ronda ni en el choque de octavos de final pese a la derrota.

Mientras miró la reacción de los cronistas iraquíes Casas tampoco cayó en su asombro. Preocupado por el episodio que protagonizó disparó de forma irónica: “Ese es el apoyo que le dan a la selección de su país”.

Una vez que se retiraron los periodistas iraquíes sostuvo que “sobre la reacción, no esperaba nada bueno ni malo. Parece triste que en lugar de estar orgullosos de lo que ha hecho esta selección, de la ilusión que ha generado en el país después de mucho tiempo, se dediquen ahora, cuando pierdes, a decir cosas que no tienen sentido, es decir, cuando ganas no dices nada, sólo hablan de ensuciar la imagen de Irak, la imagen de la federación, no corresponde y creo que el pueblo iraquí es más inteligente que eso”.

El certamen asiático definirá sus octavos de final este miércoles con los partidos entre Siria vs. Irán y Bahréin vs. Japón. Los ganadores se enfrentarán en los cuartos de final que ya tienen el resto del cuadro: el viernes jugarán Tayikistán vs. Jordania y Australia vs. Corea del Sur. El sábado se medirán Qatar vs. Uzbekistán. Las semifinales se disputarán 6 y 7 de febrero y la gran final se llevará a cabo el domingo 10 en Lusail, el mismo estadio donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo para Argentina el 18 de diciembre de 2022.