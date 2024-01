Paredes y Dybala vivieron un tenso momento con los fanáticos de Roma: “Mourinho ya no está, no tienen excusas”

Los futbolistas argentinos debieron parar delante de unos fanáticos del club italiano, que le pidieron explicaciones tras la salida de José Mourinho

Leandro Paredes y Paulo Dybala, figuras de la Roma, vivieron una tensa situación en su llegada al entrenamiento en Trigoria al ser abordados por un grupo de fanáticos del equipo de la capital italiana, que les recriminó a los futbolistas argentinos luego del despido de José Mourinho como entrenador de la Loba tras la derrota del domingo ante Milan (1-3) en la Serie A.

Los campeones del mundo se encontraban a bordo de un automóvil amarillo, conducido por Paredes, cuando los tifosi romanos se acercaron a la ventanilla a los gritos. El ex mediocampista de Boca Juniors y PSG bajó el vidrio, intentando dialogar con las personas. ”Mourinho ya no está, no tienen excusas”, le advirtió uno de los aficionados, enojado por la decisión del club. “Lo sabemos”, respondió el argentino, mientras Dybala observaba la escena sin pronunciar una palabra y levantando el pulgar.

Los fanáticos romanos que se encontraban en la puerta de acceso al predio de entrenamiento del conjunto que pasará a ser dirigido por el ídolo italiano, Daniele De Rossi, también se abalanzaron sobre el coche en el que se encontraba Mourinho. El portugués saludó amablemente a los hinchas, quienes le cantaron una canción, le agradecieron y le pidieron una última foto antes de marcharse.

Dybala, uno de los jugadores predilectos de Mou, se refirió a la salida del entrenador con un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. “¡Gracias señor! Gracias por todo. Trabajar contigo ha sido un gran placer. Gracias por tus consejos y cada palabra que me diste. Deseo a ti y a tu personal todo lo mejor. ¡Espero verte pronto de nuevo!”, escribió la Joya junto a una foto abrazando al míster. Más tarde, Paredes se sumó a los saludos para el ex técnico del Manchester United y Real Madrid: “Gracias por todo míster, fue un placer ser entrenado por vos. ¡Te deseo siempre lo mejor!.

Paulo Dybala le dedicó unas palabras a José Mourinho tras su partida de la Roma (Instagram)

El experimentado técnico portugués fue echado de su cargo por los últimos resultados adversos de la Roma, tanto en la Serie A como en la Copa de Italia, donde la Loba quedó eliminada en cuartos de final tras caer 1-0 en el clásico frente a Lazio. En el campeonato local, el conjunto de la capital hace tres encuentros que no puede ganar y se ubica noveno, con 29 puntos (8 triunfos, 5 empates y 7 derrotas), a cinco puntos de puestos de clasificación a Champions League.

“Agradecemos a José en nombre de todos nosotros en la AS Roma por la pasión y el compromiso que ha demostrado desde su llegada a los Giallorossi”, dijeron Dan y Ryan Friedkin. Siempre tendremos grandes recuerdos de su gestión, pero creemos que, por el bien del Club, es necesario un cambio inmediato. Le deseamos a José y sus colaboradores lo mejor para el futuro”, anunciaron desde el sitio web de la institución italiana.

A las pocas horas, se anunció oficialmente al reemplazante: “Estamos felices de poder traspasar la responsabilidad técnica de la AS Roma a Daniele De Rossi, ya que creemos que el liderazgo y la ambición que siempre lo han caracterizado pueden ser decisivos para perseguir hasta el final los objetivos que el equipo tiene por delante de la temporada. Conocíamos el vínculo indisoluble que une a Daniele al club, pero el entusiasmo con el que aceptó inmediatamente este desafío para los próximos meses nos convenció aún más de su capacidad para ser una guía para los jugadores y un orgulloso representante de los valores de este club. Bienvenido a casa, Daniele”, expresaron los propietarios en un comunicado en el que informaron que su estreno será este sábado 20 de enero como local ante Hellas Verona por la fecha 21 de la Serie A.