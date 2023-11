Conmoción en el deporte alemán por la muerte “repentina e inesperada” de una joven gimnasta de 16 años

La Federación informó sobre su fallecimiento

El deporte alemán está de luto después de conocer el “repentino e inesperado” fallecimiento de la joven gimnasta Mia Sophie Lietke, quien era parte del primer equipo de gimnasia rítmica desde este 2023 con sólo 16 años. El anuncio lo realizó la Federación Alemana de Gimnasia (DTB) a través de un comunicado oficial en su página web.

“La joven gimnasta de la selección nacional falleció de forma muy repentina e inesperada el pasado jueves (16 de noviembre de 2023) en Fellbach-Schmiden con tan solo 16 años”, informó la entidad y agregó: “En consecuencia, es grande la consternación y la emoción en la familia de la gimnasia, especialmente en el centro de la selección nacional RSG en Fellbach-Schmiden, entre sus compañeras de equipo, así como entre los entrenadores y supervisores, así como en Berlín y Ulm, donde Mia vivió y entrenó”.

Lietke, que comenzó a formar parte del primer equipo de la Federación Alemana de Gimnasia en julio del 2023, se había proclamado campeona juvenil en pelota y subcampeona en el All Around de Alemania en 2022, logros que la llevaron a consagrarse como la mejor deportista joven del mes en Berlín.

“Estaba feliz de dar el salto al prometedor equipo de Gimnasia. Anteriormente había entrenado durante seis años en la base federal RSG en Berlín, donde vive actualmente su familia. Su club era el TSC de Berlín, con el que tuvo un exitoso comienzo en la Bundesliga”, remarcó la Federación en el comunicado de prensa.

Lietke había ingresado al primer equipo de la Federación de Gimnasia en julio

Por el momento, se desconoce la causa de la muerte. Según SWR (Cadena de radio y televisión pública del suroeste de Alemania), se está llevando a cabo una investigación pero no se pueden dar precisiones sobre el caso hasta no obtener los resultados de la autopsia. “La DTB no facilitó ninguna información sobre las circunstancias cuando se le preguntó”, informó el periódico alemán ASB Zeitung.

“No sólo la gimnasia rítmica, sino toda la familia de la gimnasia en Alemania está de luto por la pérdida de Mia Sophie Lietke. Nuestro más sentido pésame para la familia de Mia en estas horas difíciles. Les deseamos toda la fuerza del mundo para poder afrontar este triste acontecimiento”, expresó la entidad. Mientras que su compañera de entrenamientos, la seis veces campeona mundial Darja Varfolomeev (de 17 años), compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Estarás siempre en nuestros corazones como una persona muy grande”.

Durante su desempeño como gimnasta en las diferentes categorías, Mia alcanzó a ser muy querida por sus compañeros de equipo, así como también por sus entrenadores y supervisores gracias a su personalidad, abierta y honesta. Según la Federación, la atleta “era sinónimo de disciplina, trabajo duro y ambición”.

Cabe destacar que la joven de 16 años se estaba preparando para cumplir su máximo sueño: disputar los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. “Durante este momento difícil, nuestros pensamientos están con la familia de Mia Sophie Lietke, a quien extrañaremos y siempre recordaremos como atleta, pero sobre todo como persona”, concluyó la Federación.