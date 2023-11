La frase de Felipe Melo que elevó la temperatura del clásico entre Brasil y Argentina

Felipe Melo habla sobre el Brasil-Argentina que se jugará en el Maracaná por las Eliminatorias (TyC Sports)

Este martes se jugará una nueva edición del clásico sudamericano entre Brasil y Argentina. Será por la sexta fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México. En la previa el brasileño Felipe Melo analizó el duelo que se disputará en el estadio Maracaná. El volante, flamante campeón de la Copa Libertadores con el Fluminense, explicó por qué cree que va a ganar y se despachó con elogios para Lionel Messi.

“Mañana que hay Brasil-Argentina nosotros salimos contentos. Yo soy brasileño. Si no estoy seguro que Brasil va a ganar en Brasil, ¿qué tengo que hacer?” dijo Felipe en una entrevista con TyC Sports.

“La otra vez no había hinchada”, recordó el volante de 40 años en referencia a la final de la Copa América de 2021, en la que Argentina venció 1-0 en el mismo recinto carioca. “Ahora estará la hinchada de Brasil. Tenemos a Fernando Diniz, André y Nino. Tenemos grandísimos jugadores y vamos a ganar”, subrayó.

Para Felipe Melo, Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia junto a Pelé y Diego Maradona (TyC Sports)

Melo sabe lo que es jugar esta clase de encuentros y por caso estuvo en el triunfo de Brasil 3-1 jugado en Rosario en septiembre de 2009, que fue clasificatorio para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Sobre qué significa este choque, sostuvo que “Brasil-Argentina es un partido aparte”. Aunque destacó que “Brasil juega contra los campeones del mundo y tienen a Messi, que para mí es el mejor jugador de la historia, junto con Pelé y con Maradona”.

De Messi argumentó que “no tiene la velocidad que tenía hace unos años, pero tiene visión de juego. Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Es una cosa de locos, es impresionante”. Afirmó que, pese a los 36 años del crack rosarino, “si no tiene velocidad, tiene otras cosas mejores que dos, tres o cuatro años atrás. Ganó el Balón de Oro, no sé, como 50 veces. Con la pelota al pie es fantástico, pero sin ella sabe cómo posicionarse adonde llega la pelota”.

Felipe Melo explica por qué Lionel Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo a sus 36 años (TyC Sports)

Brasil viene de perder 2-1 ante Colombia, pero hizo un buen primer tiempo. Fue su segunda derrota al hilo en la clasificación sudamericana luego de caer 2-0 frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Por eso Melo planteó que “es una gran oportunidad de demostrar que Brasil es fuerte. En un partido así no hay que tener excusas. No hay que decir que uno va a jugar y otro no. Hay que ganar y punto”.

Argentina lidera la tabla de las Eliminatorias y Brasil se ubica quinto luego de las dos mencionadas caídas, pero el seleccionado más laureado en las Copas del Mundo con cinco conquistas siempre es un rival de respeto.

El ex jugador del Palmeiras, Flamengo, la Juventus, el Inter de Milán y la Fiorentina, entre otros clubes, destacó la presencia del director técnico del Fluminense, quien de forma interina está a cargo del Scratch: “Tenemos un entrenador que sabe mucho, que es demasiado bueno. Que hizo un buen trabajo y a veces lleva tiempo hacer las cosas bien. Pero creo que Brasil, jugando en el Maracaná lleno, es súper fuerte”.