Estalló el conflicto entre Benzemá y el técnico del Al-Ittihad de Arabia Saudita: “Recibe un trato poco profesional”

Karim Benzema con el Balón de Oro durante su presentación en el Al-Ittihad (REUTERS/Stringer)

Karim Benzema debutó hace menos de un mes en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, pero un posible conflicto interno con el entrenador Nuno Espirito Santo habría desatado una crisis interna. El Gato llegó por tres temporadas, en las que percibirá 100 millones de dólares al año, aunque su futuro sería incierto en el fútbol de Medio Oriente.

A Nuno no le gustaría la forma de jugar del delantero y le molestaría tener que incluir a Benzema dentro del once inicial. Además, no habría pedido que contraten al francés de 35 años que viene de jugar por 14 temporadas en el Real Madrid, club en el que ganó todo y se cansó de romper redes. De hecho tuvo un gran debut en el conjunto saudita ya que se despachó con un golazo y asistencia.

El clima interno habría empeorado ya que el DT no le dio la capitanía, según publica el medio local Asharq Al-Aswat. Benzema habría planteado que quería llevar la cinta debido a su gran experiencia internacional, pero el entrenador no le dio la capitanía del equipo y tuvo como prioridad al brasileño Romarinho y luego al local Ahmed Sharahili.

A Nuno no le gustaría la forma de juego de Benzema (REUTERS/Ahmed Yosri)

Benzema habría sentenciado que está recibiendo un “trato poco profesional” del director técnico y les pidió a los dirigentes del club saudita y al intermediario que lo llevó a ese país que intercedan para tener una mejor convivencia interna.

Este panorama habría llegado a oídos de la cúpula del club, que mediante su cuenta de Instagram llevó a cabo una transmisión en vivo del entrenamiento del equipo y en una de las imágenes aparecen Benzema y Nuno hablando de forma amistosa. Además, luego mostraron un breve video en el que se lo ve a Benzema recostando sobre un sillón en las instalaciones del club y escribieron “KB9 always happy (KB9 siempre feliz)”.

La captura del video en el que aparecen Benzema y Nuno

El artillero francés llegó al elenco saudita luego de haber sido Balón de Oro con el Real Madrid y en uno de los picos de su carrera. Junto a él llegó otra figura de primer nivel como su compatriota, el volante N’Golo Kanté.

El Gato jugó de titular en los dos partidos de las primeras fechas de la Liga Profesional Saudita, pero no convirtió tantos, aunque brindó una asistencia en la victoria ante Al Raed (3-0). Su equipo venció en sus dos encuentros y lidera el campeonato.

Benzema tiene contrato con el Al-Ittihad hasta junio de 2026 y está atravesando sus últimos años de máximo nivel. Es una de las grandes figuras internacionales que se sumaron al fútbol saudita, como Cristiano Ronaldo (38 años) en el Al Nassr y Neymar (31 años) en el Al Hilal. Ellos tres y el propio Kanté son los futbolistas mejores pagados en el mundo.

Con la contratación de estos astros, Arabia Saudita tienen en la mira ser un referente absoluto a nivel mundial con su liga. Cabe recordar que busca ser sede del Mundial 2030 junto a Grecia y Egipto. Hace unos días trascendió su plan para que su equipo campeón pueda jugar en la Champions League.

