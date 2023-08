Heinze explotó contra el juez de línea tras el polémico offside que le cobraron a Newell’s: “Nunca me dirigí al impresentable”

Duras declaraciones de Heinze contra el juez de línea tras Newell's-Central Córdoba

Gabriel Heinze volvió a estar en el centro de la escena tras una jugada insólita que derivó en su expulsión en el triunfo de Newell’s ante Central Córdoba por 2-0 en el comienzo de la Copa de la Liga. En un ataque del equipo rosarino, el asistente 1 Julio Fernández sancionó un polémico offside de Brian Aguirre que, según mostró la transmisión de TV, parecía estar habilitado por Gustavo Canto en el lado opuesto del campo de juego.

Contrariamente a lo que indica el reglamento, el juez de línea no aplicó el delay de bandera, que consiste en dejar seguir la jugada hasta que la misma termine en gol, infracción o con la pelota fuera del campo de juego. La situación generó la reacción del DT de la Lepra, que le reprochó al árbitro Pablo Echavarría, que luego le mostró la tarjeta roja por su actitud.

Una vez que terminó el partido, con triunfo para los locales (2-0), Heinze explotó contra lo que sucedió y apuntó directo contra el asistente Fernández en diálogo con los medios tras el encuentro. “Nunca me dirigí al impresentable este. Me da tristeza e impotencia que un tipo de estos quiera ser protagonista”, dijo el Gringo.

“Lo que hay que hacer es poner las pruebas, este tipo no tiene que venir más a nuestra casa, no es nadie”, agregó el entrenador de Newell’s, visiblemente ofuscado por haber sido expulsado por el árbitro. Justamente, Heinze dio detalles de la charla con Echavarría antes de su expulsión.

* El polémico offside que terminó con la expulsión de Heinze

“Me dijo que perdía autoridad si no me echaba. Le diría que ‘no perdiste la autoridad pero sí el respeto’, yo nunca me dirigí al juez de línea. Si hubiera hecho algo, lo diría, pero nunca me dirigí al juez de línea”, explicó sobre el mano a mano que mantuvo con el juez. El otro que también vio la roja por el altercado tras el offside cobrado en contra de los locales fue el ayudante del DT, el ex futbolista Nicolás Pavlovich.

Heinze fue uno de los primeros en reclamar ante la decisión del juez de línea de levantar la bandera ante la supuesta posición adelantada de Aguirre. Miró al cuarto árbitro Franco Morón y le dijo: “Hey, ¿por qué no la dejan seguir?”. El árbitro Echavarría aprovechó el parate por una infracción de juego y se dirigió al banco de suplentes para aplicarle la tarjeta roja al asistente del Gringo. Al parecer, el asistente protagonista de la polémica recibió algún exabrupto de parte del DT de Newell’s y de cara al árbitro principal le dijo: “¡Echalo a él también!”. El juez no dudó y expulsó al entrenador.

Sobre el rendimiento de su equipo, que ganó en el estreno del campeonato, Heinze analizó: “Este equipo mostró, una vez más, la actitud y las ganas que tiene. Tuvimos ocasiones y pudimos marcar dos goles, es algo muy lindo para el equipo. En el primer tiempo nos costó un poquito, nos apuramos y tuvimos algunas imprecisiones en el medio. Después nos acomodamos un poquito mejor y el equipo encontró lo que habíamos hablado. Hay que reconocer a estos chicos. Vienen de una eliminación, que nos jodió a todos. Pasamos momentos tristes, en soledad. Fueron momentos de muchos chicos llorando, porque lo sintieron realmente. Hoy hay que resaltar que el grupo demostró personalidad y valentía”.

