El deporte no aparece en la nube de palabras de la política

Pocas semanas atrás, si bien a cuentagotas, Boca Juniors fue noticia y no por cuestiones futboleros sino por la inauguración de su primera cancha de hockey sobre césped. Quienes estuvieron en la fiesta de estreno que incluyó, entre otros referentes del deporte, a varias de las autodenominadas Leonas Vintage, se conmovieron con la presencia de no menos de 5.000 personas, en su mayoría chicas desde las más chiquitas hasta las adolescentes que sueñan con regalarle deporte a su vida.

A mediados de la semana, Vanina Oneto, goleadora histórica de nuestro seleccionado y flamante responsable de la movida, replicó en su cuenta de Instagram un posteo de Boca Deportes que anunciaba que todas las actividades amateurs del club quedaban suspendidas debido al acto de presentación de Edinson Cavani. Sin minimizar el impacto que produce la llegada de semejante crack a nuestro medio, es sintomático que el fútbol, ni siquiera con un partido de por medio, haya tardado un par de semanas en cargarse aunque sea momentáneamente a una movida de enorme valor para el club y, fundamentalmente, para la gran cantidad de niñas que superaron las expectativas en lo que a inscripciones del refiere.

Para no caer en injusticias, esto de que el NO fútbol se lleve puestas cosas está lejísimo de ser exclusividad de Boca u otro club en particular. Por esas mismas horas, barras de Lanús se mataban a balazos en una plaza cercana al estadio y en el predio de Independiente en Wilde una “reunión” entre barras locales y del Inter de Porto Alegre derivó en la suspensión de todas las demás actividades. El control de espacios públicos y privados, otro privilegio del polirubro de la violencia y la extorsión.

En 2011, en ocasión del Preolímpico camino a Londres, se inauguró la llamada Pista Nacional de Remo y Canotaje. En ese canal, a la orilla del Camino de los Remeros, nuestro seleccionado logró una clasificación cuantitativamente histórica para los Juegos Olímpicos de Londres. Una serie de desaguisados dirigenciales a los cuales muchos de nuestros deportes nos tienen acostumbrados terminó con desarmado de equipos y hasta retiros de íconos de la especialidad. Nada demasiado distinto paso con la pista ubicada en la zona del Tigre. Ya en aquel momento un referente de la política aún hoy muy vigente me explicó que uno de los mayores desafíos iba a ser el mantenimiento y saneamiento de lo que, de otro modo, se convierte en un espejo de agua estancada. Siendo un ámbito de influencia tripartita (municipio, gobernación y Nación a través de la Secretaría de Deportes), ¿quién se haría cargo de las tareas?

La pregunta encontró respuesta doce años después. (En realidad hubo un montón de respuestas idénticas en tramos intermedios). En una entrevista con TyCSports, Axel Haack, medallista sudamericano y panamericano de remo, explicó que esa pista es no solo “irremable” (si existiera el término) sino también “invivible”.

Macarena Ceballos luego de triunfar en Fukuoka, declaró las dificultades para entrenarse por falta de apoyos

Una semana más tarde, a través de la misma señal deportiva, la nadadora cordobesa Macarena Ceballos contó sus emociones posteriores a un inolvidable Mundial de Fukuoka en el que batió récords nacionales y sudamericanos, logró semifinales en 100 y 200 metros pecho y se aseguró la clasificación para Paris 2024. También contó que, más allá de no tener un apoyo concreto en su provincia recibe una beca que es una tercera parte del máximo que una familia tipo puede conseguir a través de distintos planes sociales.

No hace falta ni aclarar que siempre la prioridad debería ser mejorarles las condiciones a la población creciente y que esos planes tampoco constituyen un ingreso digno. Pero tampoco hay que ignorar que, en estos tiempos de semejante desarrollo, ningún deportista de Alto Rendimiento puede encarar el compromiso sin una dedicación plena. Ah. Por si faltaba algún dato, Macarena es, junto con Los Pumas 7 y la plaza que logró el ciclismo mediante Nicolas Tivani, una de las que tiene el cupo olímpico asegurado.

Por una cuestión de escalas preestablecidas es un hecho que cambiará el ingreso para Macarena. Sin embargo, en tanto la Alta Política -no me refiero justamente a la deportiva- no termine de leer para qué sirve el deporte en todos sus niveles, cualquier recurso se verá escaso.

A mediados de la última semana, una deportista argentina subió a sus historias de Instagram un texto y unas imágenes del estado de la cancha de hockey del CENARD, por un lado con algunas señales de deterioro y por el otro sucias de tanto polvo proveniente de las obras ajenas al deporte que se están realizando en el predio histórico del Tiro Federal Argentino.

Esas publicaciones ya no están en la red. Se le pidió a la autora que las eliminara. cosa que hizo por temor a -según me explicó- tener inconvenientes con el tema de las becas. Alguna vez rescataremos testimonios de deportistas que durante décadas han advertido sobre la posibilidad de que esos aportes terminen convirtiéndose en factores de presión para evitar reclamos, la mayoría de ellos, justificados.

Entiendo que lo que correspondía al estado de la cancha fue corregido. Lo del aire impuro y la suciedad que viene del emprendimiento inmobiliario solo podría resolverse yéndose a entrenar a otro lado.

Todas estas historias que pueden sonar a apocalípticas apuntan a mostrar episodios de una realidad casi sin espacio en los medios masivos y que, en mayor o menor medida según el caso, exponen cierta dosis de desamparo al cual están expuestos el deporte y de algunos de sus exponentes.

Por cierto, tampoco se trata de demonizar a nada ni a nadie. Ni lo bueno está solo en un lugar ni lo malo solo en otro. Nada diferente a lo que nos pasa a todos, que navegamos imperfectamente entre aciertos y errores.

Lo que duele es la indiferencia. Una lógica que, a menos de tres meses de los Juegos Panamericanos, solo se alterará, eventualmente, en el caso de que lleguen medallas que ameriten salir en la foto

Si pidiéramos a Jorge Giacobbe una nube de palabras que incluya los millones de términos usados por nuestros políticos en campaña, una de las pocas que no encontraríamos es DEPORTE.

Quizás en esa invisibilización radique gran parte del motivo de los episodios arriba descriptos.

