Las definiciones de una de las pioneras del fútbol femenino argentino tras la eliminación de la Selección en el Mundial

La pionera en fútbol femenino Mónica Santino junto a Jimena Aon llevan adelante el proyecto para impulsar este deporte en la Villa 32. Acompañaron a la selección argentina durante el Mundial

Mónica Santino, pionera futbolista y directora técnica, se hizo presente en Nueva Zelanda. Es una de las grandes promotoras de la equidad en el deporte y de que el fútbol sea una herramienta para potenciar cambios, y junto a Jimena Aon es parte de un proyecto comunitario y popular en la Villa 31: ' La Nuestra’, que se dedica a formar jugadoras. ‘En la vida como en la cancha’, dice la célebre frase y así viven ellas, sembrando potrero y dejando que germine.

Santino fue parte de la primera selección sudamericana femenina en jugar un Mundial. Llegaron sin botines, ni técnico y le convirtieron 4 goles a Inglaterra. México 1971 sembró el precedente aunque el toneo no fue avalado por FIFA, allí participaron solo seis selecciones. El partido inaugural en el Estadio Azteca congregó cerca de 100 mil personas en ese entonces. Argentina salió cuarta y perdió las semifinales con Dinamarca, que resultaría campeona.

-¿Cómo viviste el Mundial?

-Es difícil explicar con palabras, tengo 58 años, juego al fútbol desde los 5, entonces estar en un Mundial y ver a una selección argentina jugar de igual a igual, con aciertos o con errores pero pararse en la cancha con una idea de juego y ser protagonista ya es inmenso. Y después estar en un clima de Mundial para cualquier persona que ama el fútbol es impresionante. Conocer otra cultura, estar en otro país es todo eso que el fútbol te habilita, que es mucho más que un deporte, que lo que pasa en la cancha, es una manifestación cultural.

-Hay más demanda sobre el fútbol femenino y mucha gente viajó por el Mundial...

-En nuestra generación y las más viejas todavía, no vivieron la idea de que alguna persona que no fuera del ambiente reconociera alguna jugadora. Ahora empieza a pasar que futuras futbolistas, por ejemplo las que entrenan con nosotros en la Villa 31, muy chiquitas, saben los nombres de las jugadoras de la Selección y quieren ver más partidos; eso es algo que a nosotras no nos pasaba. Hay un cambio cultural que me parece impresionante, que marcan un antes y un después para pensar el fútbol de acá en adelante. Ver a alguien que se quiere poner la camiseta de Bonsegundo, de Banini, que prendan a la madrugada el televisor o hacen el esfuerzo enorme de venir al otro lado del mundo.

-¿Cómo es el trabajo en la Villa 31?

-Nosotros creemos que los y las mejores futbolistas nacieron de los barrios populares, hay una manera y una identificación con nuestro fútbol que tiene que ver con ese aprendizaje que no se da en una escuela. Lo que nosotras hicimos en el barrio hace 17 años es poner a disposición de las niñas, jóvenes y mujeres del barrio un espacio cuidado, seguro y con un entrenamiento de calidad. Cuando se habla de deporte social se le baja el precio, nos hablan en diminutivo como si fuese menos, y no; estamos mirando ese entrenamiento atravesado por la educación popular y desde el feminismo. Eso significa que el fútbol nos empodera y también es una gran herramienta para terminar con la violencia de género y después quien quiera ser futbolista va a tener un lugar por lo menos para arrancar y después llegar a AFA de otra manera, con una autopercepción de deportista, que es algo que nos faltó a la mayoría de nosotras e incluso a muchas de las jugadoras que están en la selección.

Santino trabaja con las chicas de la Villa 31 desde hace años: "Es increíble que las más chiquitas ya conozcan a Banini o Bonsegundo, antes no pasaba"

-¿Cuáles son los caminos para potenciar al seleccionado?

-Para potenciarlo es fundamental seguir pensando en una identidad de juego que nos caracteriza que es intentar protagonizar los partidos desde el minuto cero, no a la especulación, no defenderse y ver qué pasa, sino intentar tener la pelota y jugar bien cuando se la tiene. Creo mucho en esto que hacía Portanova de juntarlas en Ezeiza para ir mechando jugadoras jóvenes en el plantel. Hay que seguir construyendo una forma e incentivar a que jugar en la selección argentina es lo más importante. Los caminos son esos, de mucho respeto y laburo grupal. Que no vuelva a pasar lo que pasó con Yamila en redes, buscar alguna forma de cuidado grupal. Son tareas del cuerpo técnico, ya se terminaron las épocas de los técnicos que arengan, ahora hay equipos interdisciplinarios que conducen técnicamente grupos, el fútbol es más complejo que en otros tiempos, hay muchas cosas a tener en cuenta.

-¿Quiénes te sorprendieron en esta ronda y quien será la figura del Mundial?

-Me gustó mucho la velocidad y el despliegue de las delanteras sudafricanas, un buen dominio de pelota, la línea de la revelación creo que está en la línea de este país. La supremacía siempre de las potencias, como pasa en el de varones hay selecciones que siempre son temibles, pasa con Alemania, Países Bajos y Estados Unidos. Siento también que los dispositivos tácticos son cada vez más eficientes, que los partidos son más entretenidos y se va levantando el nivel de juego Mundial tras Mundial. El buen fútbol reconforta. También fue tremendo lo de Colombia y creo que ahí está la figura del Mundial, Linda Caicedo, tiene 18 años y parece que la compra el Real Madrid.

Mónica Santino cerró con un cálido mensaje: “Hay que alentar a la Selección más que nunca, es parte de reconocer el esfuerzo de una generación que viene abriendo caminos desde el 2018 cuando hicieron la foto del ‘Topo Gigio’ para que las escuchen”.

