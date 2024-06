La feroz crítica del ex preparador físico de Stéfanos Tsitsipás que da que hablar en el tenis mundial

Tsitsipas se despidió del último Grand Slam en cuartos de final (Reuters)

Stefanos Tsitsipas, el tenista griego que actualmente ocupa el puesto 11 en el ranking mundial, enfrenta otro revés en su carrera con la salida de su preparador físico, Christos Fiotakis. Este último, en una entrevista exclusiva con SDNA, hizo pública su decisión de abandonar el equipo de trabajo de Tsitsipas y fue contundente al explicar sus razones.

Los cambios en el equipo de Tsitsipas no son una novedad. La temporada pasada, el griego decidió romper con su padre y entrenador de toda la vida, Apostolos Tsitsipas, y optó por trabajar bajo las órdenes de Mark Philippoussis. Sin embargo, este año decidió revertir esa decisión y volver a ser entrenado por su padre. Ahora, con la salida de Fiotakis, se presentan nuevos interrogantes sobre la estabilidad y el futuro del equipo del destacado tenista.

Fiotakis explicó sus motivos: “Los resultados y objetivos que me había fijado como entrenador no llegaron. Estoy satisfecho con nuestro trabajo, porque permitimos a Stefanos recuperarse, ser un atleta sano y competitivo a un alto nivel después de la lesión que sufrió el año pasado”. Este aspecto de la recuperación física era fundamental, dado que Tsitsipas había lidiado con una lesión que afectó su rendimiento en temporadas anteriores.

No obstante, el preparador físico también destacó aspectos negativos en la dinámica del equipo. “Sin embargo, hay algunas cosas que están fuera de mi control: el clima en el equipo no es el adecuado. Le deseo lo mejor y le agradezco esta experiencia que tuve con su equipo. Creo que les di mucho, pero también aprendí mucho durante los siete meses intensos de gira con un deportista de tan alto nivel. Espero que en algún momento entienda que lo que le digo es correcto y pueda subir al primer escalón del podio”, comentó Fiotakis.

Tsitsipas deberá hacer un buen papel en los torneos sobre césped para llegar de la mejor manera a Wimbledon (Reuters)

Los comentarios del expreparador físico no se detuvieron allí. De manera contundente, expresó su descontento con las prioridades y la ética de trabajo de Tsitsipas: “Me hubiera encantado participar en los Juegos Olímpicos, porque pensé que ese sería el momento en el que podríamos llevarnos a casa una medalla de oro que no conseguimos en Tokio por algunas circunstancias extrañas. Como dije, tenemos prioridades diferentes. No estoy satisfecho con la ética de trabajo de Stefanos. No creo que su principal objetivo sea jugar tenis, subir a lo más alto del ranking y ganar Grand Slams”.

Para Fiotakis, la decisión de dejar el equipo también obedece a un tema personal y profesional: “No puedo viajar siete meses seguidos si los objetivos no son ambiciosos. Tengo mucho trabajo en casa y prefiero compartir mi energía con otras personas en mi vida diaria, intentando que estén más en forma y consigan lo que quieren, sin estrés”.

El desempeño reciente de Tsitsipas muestra una carrera con altibajos. Aunque se proclamó campeón en Montecarlo en los últimos meses, también cayó en los cuartos de final de Roland Garros tras perder contra Carlos Alcaraz. Este resultado siguió a una serie de irregularidades que incluso lo llevó a salir del top-10 del ranking mundial después de cinco años de permanencia en él. Con 11 títulos en su carrera, que incluyen tres Masters 1.000 y unas ATP Finals, además de haber alcanzado dos finales de Grand Slam, Tsitsipas aún busca ese paso definitivo para asentarse en lo más alto del mundo del tenis.

El adiós de Christos Fiotakis es un capítulo más en la saga de cambios y reestructuraciones que ha vivido el equipo de respaldo de Stefanos Tsitsipas. Mientras tanto, la comunidad del tenis espera ver cómo estos cambios afectarán su rendimiento de ahora en adelante y si podrá, finalmente, dar ese salto al primer escalón del podio que tanto anhela.