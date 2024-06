El tierno festejo de Marcelo Tinelli en el Día del Padre: karaoke, flores y emotivas dedicatorias

El tierno momento entre Cande Tinelli y Milett Figueroa en medio de los festejos por el Día del Padre (Video: Instagram)

El domingo se celebró el Día del Padre, por lo que muchos famosos aprovecharon para festejarlo con sus familias. Entre ellos estuvo Marcelo Tinelli, quien tuvo la oportunidad de contar con la presencia de algunos de sus hijos. Pero su encuentro se vio eclipsado por un pequeño gesto entre su hija Cande y su pareja Milett Figueroa.

En medio de los festejos, la modelo y la actriz peruana protagonizaron una pequeña performance. Mientras entonaban las estrofas de “Historia de un amor”, uno de los boleros más conocidos que interpreta Luis Miguel, las jóvenes disfrutaban del encuentro, lo cual dejó en claro su gran relación pese a las versiones de enfrentamiento que existieron meses atrás. Además, aprovecharon para sacar a relucir sus habilidades artísticas ante la cámara. Por su parte, el animador escribió: “Hermoso escucharlas cantar juntas”.

También hubo momentos para los detalles dirigidos para el conductor, quien recibió un ramo de girasoles por parte de su novia. “Hermosas flores. Gracias”, expresó junto a una foto del regalo que le hizo Figueroa, quien luego le deseó un feliz día. Además, sus hijas mayores le dedicaron unos emotivos mensajes a través de sus cuentas de Instagram, donde le expresaron su gran cariño en esa importante fecha.

“Gracias por creer en mí y apoyarme en todas mis locuras y deseos, gracias por escucharme siempre que lo necesité y aconsejarme desde el corazón. Gracias por dejarme ser. Gracias por dejarme elegir y bancarme en todas mis decisiones. Gracias por darme la mano en momentos muy feos de mi vida, y lo mismo en momentos muy hermosos”, comenzaba el texto por parte de la muchacha conocida como Lelé, quien se decidió por una foto de su casamiento para subirla a sus redes. “Sé que siempre estás como podes, para escucharme y ayudarme de la forma en que se puede. Sos un gran padre. Siempre fuiste muy presente, me regalaste mucho tiempo. Te amo pa. Feliz día”, completó en ese mismo posteo.

Los mensajes que recibió el conductor en su día especial (Instagram)

Otra de las Tinelli en homenajear a su progenitor fue Mica, que con una foto le dedicó unas emotivas palabras: “Feliz día pa. Gracias por tu amor, tu generosidad y ser tan compañero. Por enseñarme cosas tan importantes de la vida, por darme cuatro hermanos que amo con mi vida”. Su detalle fue replicado por el conductor, quien le respondió: “Gracias amor de mi vida. Mi primera hija, mi compañera. Orgulloso de tener una hija como vos. Te amo muchísimo”. Además, reflexionó: “Amo profundamente a mis 5 hijos. Amo profundamente ser papá de ellos, que me enseñan a diario”.

La relación entre Milett Figueroa y los hijos de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa niega algún tipo de enfrentamiento con hijas de Marcelo Tinelli (Video: Mande quien mande - América tvGO)

Tiempo atrás se rumoreaba que existían enfrentamientos entre la modelo peruana y los herederos del presentador. Incluso se conocieron versiones que indicaban que se oponían a su relación, lo cual habría puesto tenso su vínculo. Ante esto, la protagonista del hecho rompió el silencio y dio a conocer su versión de la presunta interna familiar.

En su paso por el programa Mande quien mande (América tvGO), la actriz comentó: “Me da risa todo lo que se dice, porque hasta me han puesto ‘la madrastra malvada’, me han dicho de todo. Me he reído la verdad. Me llevó muy bien con las hijas de Marcelo Tinelli”. A su vez, reveló que habló con Cande sobre lo que se venía comentando en el mundo del espectáculo y mencionó que ambas se rieron “de los apodos que ella me ponía a mí supuestamente”.

“Yo me llevo muy bien con ella, hemos trabajado en Punta del Este para el reality, además hemos compartido momentos especiales, como en Año Nuevo”, explicó Milett Figueroa. Y agregó: “Nunca he sentido una mirada rara, algún ambiente extraño, siempre han sido amorosos conmigo. Yo lo digo porque ha sido realmente de esa manera, no tengo que maquillar nada”.

Respecto a la posibilidad de que su “amistad” con ella sea falsa, ella dejó en claro: “No creo que ellas necesiten quedar bien conmigo, ni yo necesito quedar bien con ellas, porque la verdad no hay ningún tipo de interés en ambos lados. Simplemente, si él en algún momento ya no quiere estar conmigo me lo dirá, y si yo ya no quiero estar con él también se lo diré”.