El cálido saludo de la China Suárez para Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña por el Día del Padre

La China Suárez les dedicó un mensaje a sus exparejas por el Dia del Padre (Video: Instagram)

Este domingo se celebró el Día del Padre en la Argentina y fueron varias las personas que compartieron mensajes en redes sociales, un hecho que varios personajes del espectáculo tampoco quisieron pasar por alto, compartiendo fotos inéditas y sentidas dedicatorias tanto para los que aún están con vida como para los que viven en el recuerdo.

Sin dudas no es la primera vez que Eugenia La China Suárez recurre a sus redes sociales para hacer alguna reflexión sobre la vida. Y, en general, sus pensamientos tienen que ver con sus hijos, Rufina, a quien tuvo de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, fruto de su pareja con Benjamín Vicuña. En esta oportunidad aprovechó el día para referirse a los mayores.

La imagen de Nicolás Cabré junto con Rufina, compartida por la China Suárez

En sus publicaciones, la actriz deseó un “Feliz día” a ambos, al destacar el rol positivo que cumplen como padres. Con sendas imágenes del pasado en que se los puede ver junto con los niños, acompañó a éstas con texto en el que afirma: “Qué suerte que tuvieron mis hijos con los padres que tienen”, mencionó, a la vez que subrayó el buen vínculo que mantiene con ambos. Aunque ya no mantienen una relación amorosa, Suárez resaltó que siempre serán familia y manifestó orgullo por lo que lograron juntos.

Tras ello, la también cantante que se encuentra en estos momentos en Madrid ahondó en sus palabras: “Estaba leyendo sus mensajes con respecto a lo que puse por del Día del padre que había escrito, eso de ‘qué suerte que tuvieron mis hijos por los padres que les tocaron’. Y obviamente que fue mi elección, porque yo elegí a las personas con las que después formamos una familia, pero conozco muchos casos donde son excelentes personas en principio, como novios, y después son pésimos padres”.

La imagen compartida por la China Suárez de Magnolia y Amancio junto con Benjamín Vicuña

En ese punto destacó que “No creo que sea solamente la elección de una, sino la responsabilidad y elección de esos hombres que deciden o no paternar. Así que yo tengo mucha suerte, me considero una mujer con mucha suerte, la verdad, porque cumplen perfectamente su rol de padres”, y es gracias a ello que destacó: “Entonces yo puedo trabajar, puedo tener mis días libres o viajar o lo que sea, y eso es gracias a que tengo padres, que son exparejas, que cumplen muy bien ese rol y que puedo confiar completamente en ellos porque lo hacen muy bien”.

La reflexión de la China Suárez por el Día del padre

Además, aclaró que “Me gusta reconocérselos y decírselos, y tambíen estoy orgullosa obviamente de la familia que logramos, y eso es algo que también me enseñaron mis papás. Porque yo crecí con padres separados y divorciados, pero por suerte con ningún trauma porque siempre tuvieron muy buena relación con nosotros”.

Para finalizar afirmó: “Feliz día a los que cumplen el rol de padres, que son cariñosos, que le regalan su tiempo, porque no hay nada que un niño quiera más que el tiempo de una madre o un padre, que le den su atención. Siempre digo que los regalos, los juguetes, o las cosas materiales cuando sean grandes no se van a acordar de nada, así que lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos es risas y lindos momentos”.

Una antigua postal compartida por la China Suárez junto con su padre, Guillermo Suárez

También se tomó un instante para referirse a su padre, Guillermo Suárez, quien falleció el 17 de octubre de 2012 cuando ella tenía 20 años. Con una antigua postal playera en que se los puede ver a ambos, destacó: “Feliz día al que me heredó la locura por los perros”. Cabe destacar que no es la primera vez que ella se refiere al hombre que le dio la vida, ya que en varios momentos compartió distintos recuerdos con sus seguidores a modo de homenaje.