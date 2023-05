El árbitro Espinoza y el futbolista Gustavo Canto se cruzaron en una nota tras la tensa escena en pleno partido: “La próxima lo empujo”

El diálogo después del partido entre Gustavo Cantó y el árbitro Espinoza

En el partido entre Colón de Santa Fe y Central Córdoba, que terminó 2-2, se produjo un insólito hecho que rápidamente se hizo viral: el árbitro Fernando Espinoza tuvo una nueva reacción desmedida y, en esta oportunidad, empujó a Gustavo Canto, futbolista de la visita.

¿Cómo se produjo el hecho? Promediaba el primer tiempo y la visita tenía la ventaja en el marcador. Mientras dos jugadores del Ferroviario estaban fuera de acción -Leandro Maciel ajustándose las medias y el arquero Marcos Ledesma se tiró al suelo con una molestia-, el defensor Marcelo Benítez no quiso hacer el lateral para esperar a sus compañeros y, por ese motivo, Espinoza decidió sacarle tarjeta amarilla.

Frente a esta situación, el que intentó impedir la sanción fue Gustavo Canto y fue luego de eso cuando Espinoza empujó al defensor, que estalló de furia y debió ser respaldado por sus compañeros cuando fue a increpar al árbitro. “¿Por qué me empujás?”, le dijo el número 29 de Central Córdoba al referí. “Sí, me empujó”, le retrucó el futbolista a Benítez mientras intentaba tranquilizarlo.

Una vez que se terminó el duelo en el estadio Brigadier López de la capital santafesina, se produjo un particular encuentro entre los protagonistas del encontronazo que dio que hablar. Mientras Canto estaba hablando de lo sucedido con el cronista de TyC Sports, se apareció Espinoza en el medio de la entrevista.

“Fuí a reclamarle y me empujó. Después me saca amarilla y yo creo que, ¿qué pasa si yo lo empujo a él? Es roja. Entonces, yo creo que tiene que dejar de hacer eso porque como jugador, te saca”, relató Canto. “Pero, ¿fue un empujoncito o fue un empujón en serio?”, le consultó el periodista. “Me empujó en serio y yo no me lo esperaba también. Capaz que no fue tan fuerte, pero no me lo esperaba y me sacó afuera de la cancha”, agregó.

* El cruce entre Gustavo Canto y el árbitro Fernando Espinoza

Segundos más tarde, Espinoza se hizo presente durante el diálogo entre el cronista y el defensor de Central Córdoba. ¿Qué dijo el juez? “Hay que agarrarle la orejita así y tirársela”, retrucó el referí con una sonrisa sarcástica y mientras hacía el gesto de agarrarle la oreja a Canto. “Tirársela como los niños”, agregó.

“Los jugadores no se lo toman bien…”, le dijo el periodista, a lo que Espinoza contestó: “Eso es cuestión de que lo entiendan, nomás. Es cuestión de que lo entiendan”. Cuando estaba por partir, Canto aprovechó y le consultó: “¿Si no empujo me echa? Es roja, o no”. A lo que el árbitro le respondió: “Íbamos a terminar los dos en la misma”. El futbolista del conjunto de Santiago del Estero mostró su cara de descontento y expresó: “Ah, bueno, chau nos vemos”.

Una vez que se fue el juez, Canto se quedó en soledad con el periodista y tuvo la palabra final. “Y bueno, ahí está, dijo que no entonces la próxima lo empujo”.

