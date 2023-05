Yayo Guridi reveló una anécdota desconocida de Maradona: la reacción de Diego cuando escuchó elogios a la pegada de David Beckham

Yayo Guridi reveló la lapidaria comparación que Maradona hizo sobre David Beckham

Diego Maradona pudo haber publicado una antología con sus mejores e ingeniosas frases, algunas más limítrofes que otras, pero siempre dejando su huella. El humorista Yayo Guridi puede dar fe. Invitado a una transmisión en vivo de AFA Estudio, el cordobés sorprendió con una delirante anécdota con Pelusa, que le bajó el precio a un David Beckham entonces encumbrado, figura en el Real Madrid.

“En el cumple de 15 de la hija del Goycochea, fuimos a hacer una monigoteada. Estaba el Diego. Cuando terminamos, subió a una especie de camarín que teníamos y se quedó charlando con nosotros como media hora. Dijo cositas muy jugosas. En esa época estaba muy de moda Beckham, porque estaba en el Real Madrid. Que el pase de Beckham, cómo le pega, todos el mundo hablando de este hermoso, de este espléndido, que acá sería suplente en cualquier equipo, pero allá era estrella del Real Madrid. Y Diego escuchaba la charla con los bracitos cruzados, no decía nada”, relató Yayo.

“Esperó que todos terminaran de hablar de Beckham, de hablar de Beckham, y dijo: ‘Bertolo le pega igual y nadie hace tanto quilombo’. Me quedó grabado de la charla”, remató Guridi entre risas, mientras los conductores referían que había que hacerle llegar la historia al actual volante de Banfield, con pasado en Boca, River y Platense.

No se trató del único dardo de Diego a Beckham en la historia, más allá de que mantuvieron varios encuentros a lo largo de sus vidas. El relacionista público Richi Castellanos supo contar en su libro “El hombre que susurraba a los famosos” una reunión entre el Diez y el Spice Boy que empezó con alta tensión y temrinó a los besos, literalmente.

“Es un anécdota cortita pero simpática. Me dijo Maradona: ‘Richito, quiero conocer a Ronaldo Nazario porque es como yo, que no entrena, fuma, sale por ahí, pero cuando sale al campo es una máquina como yo’. Entonces me acuerdo que estaba Ronaldo en el cumpleaños de Beckham y lo llamé y le dije ‘Roni, el día del cumpleaños de Beckham acuérdate que luego tenemos que quedar con Diego que ya he reservado mesa’, y me respondió: ‘Es un placer conocer a Diego Marandona, que lo conozco futbolísticamente, pero no amistosamente’”, prologó Castellanos.

Diego, Beckham y Yayo, el autor de la revelación

Entonces se fueron a un restaurante, se encontraron con Ronaldo y a los cinco minutos apareció el custodio de Beckham diciendo: “Richy, el rubio quiere conocer a Maradona”. “Diego me me dijo ‘Richito que venga, no pasa nada, que venga”’, contó el relacionista. Claro que el cara a cara no fue cono el inglés esperaba. El ex fantasista le lanzó: “David, sos demasiado lindo, demasiado lindo para jugar al fútbol”. Acto seguido, le firmó una camiseta, se sacaron una foto y al retirarse Beckham, volvió su custodio explicando: “Richi, que el rubio se ha enfadado”.

Maradona no dudó en levantarse y repetirle directamente a Beckham: “David, sos demasiado lindo para jugar al fútbol. ¿Qué querés que te diga, que sos feo? Te lo digo. Pero como sos muy lindo lo único que puedo hacer es darte un besito en la boca”. “Dios me ha dado un beso, se acaba la película aquí”, acotó finalmente el exjugador inglés y se retiró del lugar.

