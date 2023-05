El guiño familiar de Sergio Ramos a Boca Juniors en la previa del Superclásico

El festejo de cumpleaños del hijo de Sergio Ramos y su fanatismo por Boca Juniors

Varias figuras del fútbol internacional manifestaron su simpatía por Boca Juniors y una de ellas es Sergio Ramos, al punto que el amor por el Xeneize lo trasladó a su familia. El defensor español, que es compañero de Lionel Messi en el París Saint-Germain (PSG), en su cuenta de Instagram se hizo eco de las historias publicadas por su mujer, Pilar Rubio, en un festejo con los suyos y uno de sus hijos apareció con la casaca azul y oro.

Fue en la celebración de cumpleaños de Sergio Junior, el mayor de sus cuatro hijos, y en las imágenes se ve a Alejandro, el tercero en edad, con una camiseta del club de La Ribera y arriba de su dorsal número 10 lleva su nombre. El modelo es el empleado en 2020, cuando la entidad volvió a su actual marca de indumentaria y que utilizó entre principios de los años ochenta y mediados de 1993.

En el encuentro se los ve muy felices a los niños y Alejandro afirma que algún día querrá hacerse un tatuaje con la imagen de su padre levantando la Copa del Mundo, esa que ganó con su selección en el certamen disputado en Sudáfrica en 2010.

Estas imágenes que se volvieron virales hicieron furor en los hinchas de Boca Juniors y en el posteo que hizo Pilar Rubio algunos comentaron “¡Aguante Boca!” u otros tres corazones con los colores del conjunto de La Ribera. Todo en el marco de la previa previo de una nueva edición del Superclásico entre el equipo conducido por Jorge Almirónante su eterno rival en el Estadio Monumental.

Esta temporada Sergio Ramos lleva 40 partidos jugados con el PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

Cabe recordar que Ramos reveló hace un mes en una entrevista con Bolavip, que el estadio en el que más le gustaría jugar en Sudamérica es el de Boca Juniors. “La Bombonera. Me queda ahí pendiente por el afecto que le tengo a Boca Juniors”, sorprendió.

Además, en una entrevista con Ibai Llanos en 2021 confesó que “Boca Juniors me ha generado siempre más simpatía. Luego he tenido amigos de River como Higuaín o Saviola, pero si tuviese que elegir uno me quedo con Boca Juniors, Riquelme, Diego (Maradona) y La Bombonera. El fútbol argentino me genera simpatía. Siempre me han dicho que tengo similitudes al jugador argentino por el pelo largo, de ir siempre al cruce, un poco de esos rasgos”.

Ramos, de 37 años, tiene contrato hasta el próximo 30 de junio. Llegó al PSG a mediados de 2021 junto a un grupo de estrellas que lideró Messi. El zaguero aún no tiene definido su futuro. En la presente temporada disputó 40 partidos (53 desde su llegada al elenco de la capital) en el total de competencia con el conjunto parisino. Marcó tres goles y brindó una asistencia.

El ibérico es otra de las estrellas que manifestaron su simpatía por Boca Juniors y se suma a la lista que integran el delantero noruego Herling Haaland, quien se lo vio con la casaca del club. El punta belga Eden Hazard, quien además manifestó su idilio por Riquelme. Y el caso del italiano Daniele De Rossi, que llegó a jugar y marcar un gol con el equipo Xeneize.

